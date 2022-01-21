Військові провели навчання з «Градами» біля адмінмежі з Кримом – командування ОС

У Херсонській області військові південного напрямку, що несуть бойову службу на адміністративній межі з окупованим Кримом, провели тактичні навчання із захисту морського узбережжя і танконебезпечних ділянок суходолу під час протидії наступальній операції, повідомило командування Об’єднаних сил Збройних сил України.

«Зокрема, бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» виконали завдання щодо придушення і знищення вогневих засобів, броньованої техніки і живої сили умовного противника», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, реактивна батарея здійснила марш у район проведення тренувань, розгортання у бойовий порядок і виконала заходи щодо підготовки до стрільби й управління вогнем.

Під час навчань військовослужбовці використовували інформацію, що надавала артилерійська розвідка, яка вивчала місцевість і розкривала цілі для ураження, а також вказівки, отримані від операторів безпілотного літального апарату-розвідника.

«Подібні тренування в угрупованні військ, яке підпорядковане нашому Командуванню, відбуваються регулярно… Кожного разу командири у навчання додають нові елементи та ввідні задля відпрацювання різних аспектів протидії ворогу. Командири ускладнюють задачу, навчаючи особовий склад діяти в умовах раптової зміни обстановки», – наголосив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За повідомленням командування ОС, тактичні навчання реактивної батареї мали на меті злагодження артилерійських підрозділів, вдосконалення польового вишколу особового складу, підвищення практичних навичок командирів в управлінні підрозділами.

Навчання відбуваються на тлі повідомлень, які почали з’являтися з осені минулого року з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід. Москва вимагає від Вашингтона письмової відповіді на них.

У НАТО заявили, що Альянс готовий до переговорів з Росією, але не піде на компроміс щодо своїх основних принципів – поваги до територіальної цілісності країн та їхнього права самостійно обирати у які союзи вступати.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.