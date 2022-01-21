Байден: реакція на російське вторгнення в Україну буде жорсткою

Президент США Джо Байден заявив 20 січня, що будь-який перетин російськими військовими підрозділами кордонів України розглядатиметься як вторгнення, на яке буде дана рішуча «економічна» відповідь.

«Я абсолютно чітко сказав президенту Путіну під час розмови. У нього щодо цього немає нерозуміння. Якщо будь-який, повторюю, будь-який російський військовий підрозділ перетне кордон України – це буде вторгнення, на яке буде дана жорстка і скоординована економічна відповідь, яку я детально обговорив із нашими союзниками і представив цілком ясно президенту Путіну», – наголосив Джо Байден. Росія заплатить високу ціну у разі вторгнення, додав він.

Ця заява американського президента пролунала не наступний день після його пресконференції, на якій він припустив, що якщо вторгнення буде «незначним», то реакцію західних союзників на нього передбачити важко, натомість велике вторгнення перетвориться на катастрофу для Росії. Заяви викликали подив і критику в Києві та столицях Євросоюзу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що не буває «напіввторгнення». Вже 19 січня ввечері речниця Білого дому Джен Псакі змушена була розтлумачити, що мав на увазі президент Байден.

20 січня Джо Байден нагадав, що Росія вдавалася до різної тактики, включно з використанням напіввоєнних формувань, військовослужбовців, переодягнених у цивільний одяг, «зелених чоловічків», кібератак. «Ми також маємо бути готові до відповіді на такі дії», – сказав Джо Байден.

Раніше цього тижня в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.