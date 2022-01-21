У Женеві зустрінуться Блінкен і Лавров. У центрі уваги – Україна

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у Женеві 21 січня. Метою зустрічі є відмовити Москву від масштабного вторгнення в Україну.

Переговори у швейцарському місті відбудуться після серії міжнародних консультацій, які відбулися упродовж останніх тижнів, але не привели до подолання глибоких розбіжностей між західними столицями та Москвою з питань безпеки у Східній Європі.

Перед відбуттям до Женеви Блінкен зауважив, що не очікує прориву в переговорах, які, за його словами, «підібʼють підсумки того, де ми перебуваємо» і «визначать, чи дійсно ми можемо продовжувати йти дипломатичним шляхом до вирішення цієї кризи». Росія може вибрати шлях «дипломатії та діалогу» або «конфронтації та наслідків», сказав Блінкен в інтерв’ю німецькому телебаченню ZDF під час візиту до Берліна 20 січня.

«Я думаю, що завтра (тобто 21 січня – ред.) ми дізнаємося більше – принаймні я сподіваюся, що завтра – про те, чи справді Росія намагається вирішити ці розбіжності дипломатичним шляхом за допомогою діалогу, чи ні», – сказав очільник зовнішньополітичного відомтства США.

Раніше цього тижня в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.