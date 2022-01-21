Державна дума Росії обговорить визнання «ДНР» та «ЛНР» – спікер Володін

Наступного тижня у російській Державній думі відбудуться консультації з головами фракцій щодо поданого комуністами проєкту про звернення до президента Росії Володимира Путіна про «визнання незалежності» територій на сході України, які контролюють угруповання «ДНР» та «ЛНР». Після цього документ розгляне Рада нижньої палати російського парламенту. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова палати Вʼячеслав Володін.

Він стверджує, нібито президент України Володимир Зеленський ігнорує Мінські угоди, а НАТО хоче «окупувати Україну». «І те, й інше може обернутися трагедією. Ми не повинні цього допустити», - підкреслив Володін і додав, що Москва має шукати спосіб захистити так званих «співвітчизників» на непідконтрольних українському урядові частинах Донецької та Луганської областей.

19 січня депутати з фракції КПРФ, включно з її лідером Геннадієм Зюгановим, внесли до Держдуми проєкт постанови палати, в якому пропонують офіційно звернутися до президента Володимира Путіна з проханням визнати незалежність «ЛНР» та «ДНР».

Автори звернення пишуть, що українська влада «стала нетерпимою до історично сформованих норм, побуту, а також волевиявлення та віросповідання» жителів Луганської та Донецької областей України. Політику Києва автори пропонують вважати схожою на «геноцид власного народу».

Звернення до Путіна зроблено на тлі безпрецедентного загострення ситуації на кордоні Росії та України. Численні джерела повідомляють про концентрацію значного угруповання російських військ у регіоні. Влада західних країн підозрює Москву у підготовці повномасштабного військового вторгнення. Кремль це категорично заперечує.