Радослав Сікорський: «президент Путін робить велику помилку» щодо України

Колишній міністр оборони та міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський сказав, що російський президент Володимир Путін «робить велику помилку», нагромаджуючи десятки тисячі військових на кордоні з Україною, що може вилитись, як вважають Київ та його західні партнери, в нове військове вторгнення з боку Росії.

«Знаєте, у британців є така приказка, що після восьми років кожен прем’єр-міністр сходить з глузду. Президент Путін вже перебуває при владі 22 роки. І, ймовірно, він вірить своїй власній пропаганді», – сказав Сікорський, який нині є євродепутатом від Польщі, в інтерв’ю Радіо Свобода.

Його кометар з’явився на тлі скупчення Росією принаймні 127 тисяч військових уздовж кордонів України і входження російський військ до Білорусі для позапланових навчань у лютому.

Дії Росії, каже Сікорський, мобілізують Захід, а не роз’єднують його.

«Україну вже озброюють, буде більше зброї для неї, коли Росія вторгнеться далі. Якщо Росія вторгнеться на східний фланг НАТО, він (альянс) не ослабне – як би того не бажав Путін, – а навпаки, він стане сильнішим. І будуть жорсткі економічні санкції», – сказав Сікорський.

«Ну, найкращим способом стримати Росію є продемонструвати, що вторгнення в Україну буде дорого коштувати, і що не буде жодних обмежень на продаж озброєнь Україні. Україна є демократичним членом ООН і має добру репутацію, має право на самозахист і швидкі поставки протикорабельної, протиповітряної та протитанкової зброї – є найкращим аргументом, аби переконати пана Путіна утриматися (від вторгнення)», – додав Сікорський.

За словами польського євродепутата, Захід має «взятися» за гроші російських можновладців та багатіїв, які тримають їх на Заході.

«Я особисто вважаю, що ми можемо взятися за гроші президента Путіна та його олігархів – це мова, яку вони зрозуміють, бо вони крадуть гроші в Росії, але витрачають їх з приємністю у Франції та Швейцарії. Відтак маємо бути суворішими, аніж у минулому щодо контролю над незаконними грошовими потоками», – сказав Сікорський.

Раніше цього тижня в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.