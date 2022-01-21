Зеленський: Росія може окупувати Харків, це буде початком великомасштабної війни

Росія може спробувати захопити деякі території України, зокрема Харків, під приводом «захисту російськомовного населення», заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post.

При цьому, за його словами, спроба окупації великих міст стане початком великомасштабної війни.

«Реально скажу, що якщо Росія вирішить посилити ескалацію, то, звісно, вони зроблять це на тих територіях, де історично є люди, які раніше мали родинні зв’язки з Росією. Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації й анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. Харків має понад 1 мільйон громадян. Це не буде просто окупація; це стане початком великомасштабної війни», – сказав Зеленський.

Так він відповів на запитання, чи турбує його ймовірність захоплення Москвою певних частин України і яких саме.

Президент України заявив, що у випадку широкомасштабної війни «програють всі», «будуть втрачені сотні тисяч життів».

Він вкотре заявив про готовність до діалогу з Росією і наголосив, що Україна проти війни.

Зеленський також заявив про неможливість встановлення в Україні підконтрольного Москві уряду.

Відповідаючи на запитання, чи спробує президент Росії Володимир Путін встановити в Україні «більш дружній йому уряд», Зеленський заявив: «Створити уряд, який би повністю контролювала Росія, неможливо. Навіть якщо вони це зроблять, це буде найнедовговічніший уряд, бо люди його просто не приймуть».

Президент України також заявив, що, на його думку, Володимир Путін має великий шанс на мирне врегулювання: «сісти за стіл переговорів і знайти компроміс».

Зеленський також заявив, що санкції проти Росії слід запровадити найближчим часом – до можливого початку масштабної військової агресії.

Раніше цього тижня в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.