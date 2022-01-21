Ердоган, який застеріг Росію від нового вторгнення в Україну, приїде до Києва в лютому

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що поїде в Україну на початку лютого. Він сказав про це на пресконференції 20 січня.

За словами Ердогана, він сподівається якомога швидше зібрати разом президентів України і Росії на тлі зростання напруженості в регіоні.

«На початку наступного місяця я маю візит в Україну… Сподіваємося, що в регіоні запанує мир», – сказав президент Туреччини.

Раніше президент Туреччини застеріг Москву від нового вторгення в Україну і заявив, що не вважає «реалістичним варіантом» нове вторгнення Росії в Україну.

Ердоган додав, що має намір обговорити зростання напруженості з президентом Росії Володимиром Путіним.

За його словами, Україна є «сильною країною». «Я не бачу вторгнення Росії в Україну як реалістичний варіант, тому що це не звичайна країна», – наголосив Ердоган.

За словами президента Туреччини, Росія, перш ніж ухвалити рішення має проаналізувати ситуацію «в усьому світі і свою власну». Він додав, що регіон більше не може миритися з війною і що такий крок «не буде правильним».

Пізніше речник Ердогана заявив, що президент Туреччини розмовляв із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним і запросив їх обох провести зустріч у Туреччині.

Речник Ердогана заявив, що Туреччина готова відіграти роль у зниженні напруження між Росією і Україною, щоб «уникнути будь-яких військових дій, наслідки яких будуть значними і незворотними».

В Офісі президента України Радіо Свобода заявили, що ініціатива президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана запросити президентів Росії та України на переговори не нова.

«Туреччина вже запрошувала пару місяців тому, і Росія вже відповіла, що їм такий формат не цікавий», – сказав речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров, коментуючи останнє таке запрошення.

При цьому позиція Зеленського, за його словами, щодо таких зустрічей залишається незмінною: «Україна готова говорити в будь-яких форматах, за посередництва США, за посередництва Туреччини. Будь-які формати, які б дали результати».

Никифоров також підтвердив, що Ердоган планує відвідати Україну найближчим часом.

«Це плановий візит у рамках Стратегічної ради Україна-Туреччина на рівні президентів. Так, Ердоган приїде до України найближчим часом», – повідомив речник Зеленського. Дату візиту він не уточнив.

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