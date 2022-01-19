Ердоган запросив Зеленського і Путіна зустрітися в Туреччині – речник

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розмовляв із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним і запросив їх обох провести зустріч у Туреччині. Про це 19 січня заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин, якого цитують турецькі ЗМІ.

За його даними, Ердоган збирається здійснити візит в Україну «у найближчі тижні».

Речник Ердогана заявив, що Туреччина готова відіграти роль у зниженні напруження між Росією і Україною, щоб «уникнути будь-яких військових дій, наслідки яких будуть значними і незворотними».

«Туреччина залишається доступною для будь-якої ролі… для зниження напруженості між Росією та Україною… І ми робимо це як дружня для Росії та України країна, а також як союзник по НАТО», – сказав Калин.

Представники влади України наразі не коментували пропозиції Ердогана. Коментарів російської сторони також поки не було.

Напередодні президент Туреччини застеріг Москву від нового вторгення в Україну і заявив, що не вважає «реалістичним варіантом» нове вторгнення Росії в Україну.

У розмові з турецькими журналістами під час візиту до Албанії 18 січня Ердоган заявив, що має намір обговорити зростання напруженості з президентом Росії Володимиром Путіним.

За його словами, Україна є «сильною країною». «Я не бачу вторгнення Росії в Україну як реалістичний варіант, тому що це не звичайна країна», – наголосив Ердоган.

За словами президента Туреччини, Росія, перш ніж ухвалити рішення має проаналізувати ситуацію «в усьому світі і свою власну». Він додав, що регіон більше не може миритися з війною і що такий крок «не буде правильним».

Член НАТО Туреччина має добрі відносини як з Києвом, так і з Москвою, але у Сирії та Лівії Росія й Туреччина підтримують протиборчі сторони, хоча загалом співпрацюють у спробах залагодити конфлікт. Крім того, Туреччина виступає проти окупації Криму.

Анкара також продала Україні безпілотні комплекси, чим викликала критику Москви.

Ердоган також раніше заявляв, що Туреччина готова «зробити внесок у врегулювання напруженості у відносинах Росії й України».