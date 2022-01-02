Путін та Ердоган хочуть зміцнити партнерство Росії та Туреччини

Президент Росії Володимир Путін і його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган пообіцяли зміцнити зв'язки між країнами під час телефонного дзвінка, повідомили обидві сторони.

Путін і Ердоган «розглянули двостороннє співробітництво і підтвердили свою рішучість продовжувати зміцнювати взаємовигідне партнерство між Росією та Туреччиною», – повідомили в Кремлі 2 січня.

«Сторони також торкнулися глобальних проблем, зокрема нещодавніх пропозицій щодо розробки юридично зобов'язуючих угод, які гарантуватимуть безпеку Росії, ситуації на Південному Кавказі та зусиль щодо врегулювання сирійської та лівійської криз», – йдеться у повідомленні російської сторони.

Управління з комунікацій Туреччини заявило, що дзвінок був зосереджений на кроках для покращення відносин.

«На зустрічі обговорювалися Кавказ, Сирія та Лівія, а також регіональні та міжнародні події, які підтвердили рішучість розвивати співробітництво Туреччини та Росії у всіх сферах», – заявила турецька сторона.

Переговори відбулися в той час, коли друга за чисельністю армія НАТО розлютила Москву, постачаючи Україні зброю, включно з ударними безпілотниками, які вперше були використані проти підтримуваних Росією сепаратистів на сході України наприкінці жовтня.

Туреччина має добрі стосунки як з Києвом, так і з Москвою, але вона критикувала захоплення Москвою Кримського півострова та висловлювала підтримку територіальній цілісності України.

Росія зібрала біля кордону з Україною близько 100 тисяч військових, що викликає занепокоєння, що вона готується до можливого наступу, оскільки вимагає широких гарантій безпеки від США та НАТО.

Зокрема, Москва хоче, щоби НАТО відмовило Україні та іншим країнам колишнього СРСР в членстві та скасувало плани розміщення додаткових військ в Центральній та Східній Європі.

Росія та Туреччина також співпрацюють у дипломатичних зусиллях щодо забезпечення стабільності на Південному Кавказі після перемоги Азербайджану проти вірменських військ у війні за Нагірний Карабах наприкінці 2020 року.

Очікується, що в січні спеціальні представники Туреччини та Вірменії зустрінуться в Москві, щоб розпочати переговори про нормалізацію відносин у рамках більш широких регіональних мирних зусиль за посередництва Росії за участю Вірменії та союзника Туреччини Азербайджану.

У Сирії та Лівії Росія та Туреччина підтримують протиборчі сторони, але загалом співпрацюють у спробах залагодити конфлікт.