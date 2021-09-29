Путін заявив про «компроміси» на переговорах з Ердоганом у Сочі

Президент Росії Володимир Путін 29 вересня у Сочі прийняв свого турецького колегу Реджепа Таїпа Ердогана. Це була їхня перша зустріч віч-на-віч за півтора року, коли вони востаннє бачилися в Москві.

Перед початком переговорів Путін сказав, що відносини між Москвою та Анкарою розвиваються позитивно завдяки їхній здатності знаходити «компроміси».

«Переговори іноді бувають складними, але з позитивним кінцевим результатом», – сказав він.

Ердоган заявив, що, на його думку, «є велика користь від продовження турецько-російських відносин і зміцнення їх щодня».

Переговори в Сочі, що тривали три години, відбулися після двотижневої самоізоляції Путіна, викликаної випадками COVID-19 серед його оточення.

За підсумками зустрічі не було ніяких заяв для преси. На переговорах, як повідомляють, обговорювали насамперед міжнародні відносини, в тому числі ситуацію в Сирії та Лівії, де Росія і Туреччина підтримують сили, що протистоять одна одній. Крім того, йшлося про енергетику.

У тижні, що передували переговорам президентів – першій їхній очній зустрічі з березня 2020 року, – знову загострилася ситуація в Сирії, де російські ВПС бомблять позиції загонів збройної опозиції. Також офіційна Москва розкритикувала висловлювання Ердогана про те, що Туреччина не визнає анексію Криму, і позицію турецької влади щодо невизнання підсумків виборів до Держдуми, що проводилися на окупованому півострові.

Про те, чи обговорювали на переговорах теми, пов’язані з Україною і Кримом, не повідомляють.