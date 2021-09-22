Ердоган після критики Кремля знову заявив, що Туреччина не визнає анексію Криму Росією

Анкара виступає за збереження територіальної цілісності України і не визнає анексію Криму Росією, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи на 76-й сесії Генасамблеї ООН.

МЗС Туреччини раніше відмовився визнати вибори в Держдуму Росії, які Москва провела і на території окупованого Криму. Результати цих «виборів» не мають юридичної сили для Анкари, оскільки вона вважає незаконним приєднання українського півострова до Росії, наголосили в міністерстві.

У Кремлі рішення Туреччини не визнавати вибори назвали неприйнятним, а в МЗС Росії пообіцяли зробити відповідні висновки. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва сподівається, що Туреччина змінить свою позицію щодо визнання Криму.

Раніше Ердоган неодноразово заявляв, що Туреччина не визнає і ніколи не визнаватиме анексію Криму Росією.

Тим часом, як повідомила 22 вересня пресслужба президента України, на полях 76-ї Генасамблеї ООН Володимир Зеленський провів зустріч із Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава Української держави, зокрема, подякував лідеру Туреччини «за тверду позицію» щодо невизнання анексії Криму Російською Федерацією, висловлену під час виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН, і за підтримку «Кримської платформи», йдеться в повідомленні.

Як заявили в Офісі президента, Реджеп Таїп Ердоган прийняв запрошення відвідати Україну для проведення 10-го засідання Ради стратегічного співробітництва. Коли відбудеться візит – не повідомляють.

У квітні на пресконференції в Стамбулі після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським Ердоган сказав, що Анкара підтримає «Кримську платформу» – ініціативу Києва, спрямовану на деокупацію Криму.

Він також додав, що Анкара і Київ продовжать роботу з відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

Через два дні після переговорів Ердогана і Зеленського в Стамбулі, Росія призупинила авіасполучення з Туреччиною. Російська влада пояснила це рішення зростанням числа заражень COVID-19 у цій країні.