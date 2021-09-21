МЗС Польщі назвало «незаконними» російські вибори в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ Польщі назвало «незаконними» вибори до Державної думи в Криму і засудило організацію електронного голосування на Донбасі. Про це МЗС Польщі повідомило 20 вересня, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«МЗС вважає незаконним проведення «виборів» на Кримському півострові, незаконно окупованому Російською Федерацією. Міністерство також засуджує масову видачу російських паспортів громадянам України та організацію електронного голосування на Донбасі. Республіка Польща підтверджує свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», – йдеться в заяві відомства.

Раніше про невизнання російських виборів на території Кримського півострова заявили в МЗС Туреччини, Румунії та Франції.

Читайте також: ЦВК Росії підрахувала 100% протоколів. У Держдуму пройшли п’ять партій

З 17 по 19 вересня по всій території Росії, а також нелегально в окупованому Криму відбувалися вибори до Держдуми Росії (нижньої палати парламенту; верхня, Рада федерації, в Росії не обирається, а призначається), а в окремих регіонах також вибори голів чи місцевих законодавчих органів російських регіонів або вибори депутатів місцевих органів самоврядування. До виборів Держдуми також залучали жителів окупованих Росією регіонів інших держав, яким надавали російське громадянство.

Процес голосування, а також результати виборів до Держдуми Росії на території Криму не визнаються Великою Британією, Сполученими Штатами та країнами Європейського Союзу.