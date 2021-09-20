Прокуратура АРК почала кримінальне провадження щодо учасників виборів до Держдуми Росії в Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя почала кримінальне провадження за фактом організації і проведення на території окупованого півострова виборів до Держдуми Росії. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Кримінальне провадження відкрили за частиною 1 статті 111 Кримінального Кодексу України (держзрада). Воно стосуватиметься громадян України, які «беруть участь в організації незаконних виборів, надають допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності проти України».

Крім того, в прокуратурі АРК анонсували відкриття кримінальних проваджень за частиною 2 статті 332-1 КК (порушення порядку в’їзду та виїзду на тимчасово окуповані території) відносно іноземних громадян, які виконували роль так званих «міжнародних спостерігачів» і «експертів» під час проведення російських виборів на території Криму.

17 вересня МЗС України висловило протест через організацію та проведення Росією виборів в окупованому Криму і залучення до голосування жителів ОРДЛО.

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадила санкції щодо 33 кандидатів від окупованих Донбасу та Криму до Державної думи Росії. РНБО також обіцяє запровадити санкції проти всіх членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів і спостерігачів, які працювали під час виборів на окупованих територіях України.

ЄС і Велика Британія засудили та не визнали російські вибори на окупованих територіях України.