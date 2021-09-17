РНБО запровадила перші санкції за причетність до російських «виборів» на окупованих територіях

Рада національної безпеки і оборони запровадила перші санкції у зв’язку з незаконними російськими виборами в окупованому Криму та на Донбасі. Про це секретар Ради Олексій Данілов повідомив на брифінгу 17 вересня.

«Сьогодні були запроваджені санкції проти перших людей. Сьогодні під санкціями в нас 53 члени територіальних виборчих комісій, 33 кандидати в Держдуму. Я ще забув наголос зробити, дуже важливо – сім співробітників Федеральної служби безпеки Росії, які мали безпосередній стосунок до отруєння Олексія Навального. Вони так само сьогодні потрапили під санкції», – заявив він.

Данілов підкреслив, що цей перелік початковий: «це ті, які вже встановлені, далі буде».

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Він додав, що РНБО вже має інформацію про іноземних громадян, які планують брати участь у «виборах» як спостерігачі.

«Ми маємо сьогодні інформацію про певних громадян Франції, Венесуели, Сербії та інших країн, які мають бажання приїхати саме, скажімо так, як спостерігачі на цю територію. Я ще раз наполягаю: всі вони без винятку, попри те, що вони будуть під якимось дипломатичним чи іншим імунітетом, під санкціями нашої країни», – сказав він.

На цьому ж брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що на засіданні РНБО 17 вересня обговорювалося запровадження санкцій через вибори до Державної думи, які Росія організовує на контрольованих Москвою українських територіях.

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У Росії 17 вересня розпочалося голосування на виборах до Державної думи, нижньої палати російського парламенту. Москва проводить голосування також в анексованому українському Криму, де відкриті дільниці для голосування. В окремих районах Донецької та Луганської областей Росія сприяє так званому «електронному голосуванню» або організовує підвезення осіб, що отримали російські паспорти, на територію Росії.