В ОРДЛО з останніх сил намагаються збільшити кількість виборців на виборах у російську Думу

Автобуси, потяги, спеціальні дільниці та мрії про мажоритарників з ОРДЛО. За кілька днів до початку виборів до російської Державної Думи на окупованій частині Донецької та Луганської областей різко прискорився процес підготовки до голосуванні. Радіо Донбас.Реалії розповідає, що вже вдалося зробити Росії до виборів, що планується у наступні дні – а що зробити досі не вийшло.

15 вересня ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що на дні голосування у Росії (17,18 та 19 вересня – ред.) організовано 825 автобусних та 12 залізничних рейсів для жителів ОРДЛО, що отримали російські паспорти. Возитимуть їх до Ростовської області: там для них, за інформацією російських ЗМІ, відкрита 91 дільниця. Це означає, що організувати голосування в ОРДЛО повністю дистанційно не вдалося, хоча підготовка до нього офіційно велася з березня 2021 року.

«СНИЛС» не для всіх

ДЕГ – система електронного голосування на виборах до російської Думи. Навесні 2021 року вона була запроваджена у деяких регіонах Росії. Один з них - Ростовська область. Система передбачає, що громадянин Росії заходить у неї під обліковими даними порталу державних послуг та може проголосувати віддалено. Це досить зручно для організації голосування на непідконтрольній частини Донецької та Луганської областей, адже дільниць Росія там не відкриває, а возити велику кількість людей складно з точки зору логістики та вимагає фінансових витрат.

Не проголосує і половина наявного «електорату»

За інформацією Східної правозахисної групи, на 15 вересня у системі дистанційного голосування зареєстровано близько 139 тисяч осіб. При загальній кількості виданих в ОРДЛО російських паспортів – понад 600 тисяч – це не забезпечує і половини наявного «електорату».

Пов’язано це може бути з кількома причинами.

1. Для реєстрації на порталі електронного голосування потрібен номер «СНИЛС», що є індивідуальним страховим номером для громадян Росії. Видавати їх почали значно пізніше, ніж російські паспорти, тож серед «нових громадян» далеко не всі мають ці номери.

2. Людям похилого віку складно розібратися в цій системі, не всі мають необхідні навички та навіть доступ до інтернету, щоби зареєструватися для голосування.

3. Багато людей просто не бажають брати участь у виборах до російської Думи. Навіть у самій Росії на виборах до державної Думи у 2016 році офіційна явка складала близько 48% виборців. Враховуючи те, що багато людей у ОРДЛО отримали російські паспорти через примус та життєву необхідність, їх низька зацікавленість в участі у виборах є передбачуваною.

Що окупаційні адміністрації робили, аби подолати це в останні тижні та дні?

Останнім часом в ОРДЛО активно агітували отримувати «СНИЛС», посилаючись не на можливість голосувати на російських виборах, а на можливість претендувати на соціальні виплати. Віднедавна працюють і так звані «Консультаційні центри», де допомагають як у отриманні номеру страхування, так і, одночасно, у реєстрації на дистанційне голосування.

Для тих, хто не може або не хоче голосувати саме дистанційно, й організовані автобуси, що мають возити людей у Ростовську область. За інформацією місцевих жителів, змінено навіть рух поїзда Ясинувата-Успенська, який у ці дні буде безкоштовно возити людей до Російського кордону, звідки їх довозитимуть на дільниці.

Угруповання «ДНР» вже повідомило, що пункти перетину непідконтрольної ділянки українсько-російського кордону у ці дні будуть працювати з обмеженнями.

А до тих, хто не має бажання голосувати, застосовують адміністративний примус. Вже кілька тижнів з непідконтрольної частини Донбасу надходить інформація про те, що брати участь у виборах вимагають від працівників підприємств, студентів. За неголосування погрожують «санкціями», як самим людям, так і їх керівництву. Від студентів вимагається писати заяву у разі небажання голосувати.

Обирати обраних

Для активізації нових виборців з російськими паспортами в ОРДЛО з початку літа 2021 року ведеться активна інформаційна кампанія.

У Донецьк та Луганськ приїжджають депутати російської Держдуми з передвиборчими обіцянками (чомусь лише від «Единой России»). Останнім з таких випадків був так званий «Слет сторонников «Единой России». На ньому російський депутат Саблін активно закликав до участі у виборах та пообіцяв, що на наступних виборах в Донецьку зможуть голосувати навіть за російських депутатів-мажоритарників. Він назвав це «експериментом возз'єднання територій з Росією».

Справа у тому, що у паспортах виданих у ОРДЛО не проставлене місце реєстрації у Росії, що не дає можливості голосувати за кандидатів від одномандатних округів, а лише за партійні списки.

Наостанок, трохи більше ніж за добу до початку триденного голосування у Росії з відеозверненням виступив Денис Пушилін, де закликав брати участь у виборах.

У Луганську до цієї агітаційної кампанії долучили ветеранів, а з 17 вересня пообіцяли приймати до лав партії «Единая Россия».

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