Райони українські, паспорти російські: як жителів Донбасу залучають до голосування на виборах до Держдуми Росії

Окупована російськими гібридними силами частина Донбасу готується до голосування на виборах до Держдуми Росії. Згідно з рішенням ЦВК, воно пройде в онлайн-форматі. Жителі районів під контролем бойовиків також зможуть скористатися безкоштовними електричками в Ростовську область і проголосувати там, з’ясували в Східній правозахисній групі, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Як російська влада готує вибори на Донбасі й навіщо «Єдиній Росії» ці голоси?

Підготовка до виборів до російської Держдуми на окупованій частині Донбасу почалася ще навесні 2021 року. Російські паспорти за спрощеною процедурою отримали 630 тисяч жителів цих територій, порахували в Раді національної безпеки і оборони України. Всього в ОРДЛО живуть 2 мільйони осіб – це дані Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Київ однозначно проти видачі російських паспортів. Секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі «24 каналу» порівняв цю політику з «концтабором»: «Це як Гітлер нападав, то він аусвайси видавав. Для чого це робить Путін? Щоб додатково взяти на виборах в Держдуму ще 500 тисяч голосів».

Донбас все більше інтегрується з Росією. І все більше втягується в російське політичне життя

Аналітик Московського центру Карнегі Костянтин Скоркін вважає, що справа не в кількості голосів, а в пропагандистському ефекті. «Донбас все більше інтегрується з Росією. І все більше втягується в російське політичне життя», – описує експерт логіку Кремля.

Люди, які отримали паспорт з двоголовим орлом, кажуть, що хочуть відчувати себе «повноцінними громадянами».

«Сподіваюся, що ми дійдемо все-таки до Росії, хотілося б це побачити», – каже чоловік середніх років.

Люди змушені отримувати російські документи. З українськими документами там стає жити все складніше і складніше

«Імовірність отримати, можливо, материнський капітал. Ну і все одно живемо під Росією. Це дуже важливо», – пояснює свою логіку молода жителька окупованої території.

«Якщо я живу в Росії, то він [паспорт] мені дає страховий поліс», – пояснює інша жителька регіону.

Це опитування телеканалу «Настоящее время», втім, не демонструє всієї картини: багато хто з міркувань безпеки боїться говорити на камеру.

Ці паспорти нічого не дають з соціальної точки зору

«Люди, які живуть на тій території, змушені отримувати російські документи. Тому що з українськими документами там стає жити все складніше і складніше», – говорить представник Донецька в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Денис Казанський.

«Ці паспорти нічого не дають з соціальної точки зору, – коментує аналітикиня Центру досліджень проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко. – Це охоронна грамота від місцевих силовиків на окупованій території. Але ні російських пенсій, ні якихось інших соціальних благ, ні поки що материнського капіталу вони [власники паспортів] не можуть отримати без реєстрації на території РФ».

Як «єдинороси» агітують на Донбасі? ​

Активно залучати в політичне життя Росії жителів непідконтрольної Києву частини Донбасу Кремль почав задовго до виборів. «Єдина Росія» підписала угоду про співпрацю з «Союзом добровольців Донбасу», який складається із озброєних бойовиків, які воювали проти України на сході країни. Його очільник Олександр Бородай, колишній «прем’єр-міністр» «уряду» угруповання «ДНР», балотується в Держдуму у Ростовській області. Бородай також брав участь в анексії Криму. За це він внесений в санкційні списки Євросоюзу і США. В Україні Бородай оголошений в розшук за звинуваченням у тероризмі.

«Кооперація «Союзу добровольців Донбасу» з «Єдиною Росією» – це трансформація руху «Наші», молодіжного політпроєкту при «Єдиній Росії», в таких «Наших» з рушницею, – продовжує Марія Кучеренко. – Тобто замість молоді, замість якогось активу, який можна було вивести на вулицю на противагу учасникам протесту, як це робилося в той час [в кінці 2000-х років], будуть люди, які можуть розганяти протести силовим шляхом».

У непідконтрольний Києву Донецьк не раз заїжджав секретар генради «Єдиної Росії» Андрій Турчак.

«Він там говорив про дитячі ігрові майданчики, які «Єдина Росія» буде будувати в Донецьку, про комп’ютерні класи, – розповідає журналіст проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» Олександр Демченко. – Ці поїздки ось так і виглядають. Виставляють банери, якісь білборди, збирають якусь масовку з «бюджетників» і висловлюють якісь агітаційні речі».

МЗС України закликало міжнародне співтовариство не визнавати легітимність виборів до російської Держдуми, оскільки вони порушують Мінські угоди і принципи міжнародного права.

У травні 2021 року прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що «Росія не планувала і не планує нікого поглинати».