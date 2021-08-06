Від «міністра» до «ката». Російську Думу та місцеві ради «штурмують» учасники війни на Донбасі

Тема Донбасу на виборах до Державної Думи Росії стало ширшою: це вже не лише про організацію голосування в ОРДЛО. Тепер йдеться про партії, що орієнтуються на «нових громадян», які отримали російські паспорти. У різних регіонах Росії в Думу та місцеві ради балотуються прості учасники гібридних збройних формувань, мінімум один офіцер сумнозвісного "МГБ" та цілі «міністри уряду ДНР». Радіо Донбас.Реалії розповідає про декого з них.



У липні 2021 року Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову за якою жителі непідконтрольних українському уряду частин Донецької та Луганської областей, які мають паспорти громадян Росії, зможуть проголосувати на виборах депутатів російської Держдуми в онлайн-форматі. За твердженням РНБО України таких громадян вже близько 600 тисяч.

Нові кандидати для «нових громадян»

Ще у травні 2021 року Центральна виборча комісія Росії затвердила перелік регіонів, де буде випробувана система дистанційного електронного голосування (ДЕГ). Невдовзі жителів ОРДЛО з російськими паспортами активно стали агітувати голосувати дистанційно на виборах до Державної Думи. Серед російських партій найбільш активну роботу проводять представники «Союза Добровольцев Донбасса», чиї кандидати потрапили до списків Єдиної Росії, а також партії «Справедливая Россия - За правду», що позиціонує себе, зокрема, і як представницю населення ОРДЛО у Росії. Заїжджав у Донецьк і один з керівників партії, перший заступник голови Ради федеральних зборів Росії Андрій Турчак. Причому його візит вже був схожий на передвиборчу агітацію з обіцянками соціальних виплат та будівництва дитячих майданчиків: так, ніби він у Росії.





Окрім того, активізувався процес видачі страхових номерів – СНІЛС. Це має полегшити процедуру віддаленого голосування для жителів непідконтрольної частини Донецької та Луганської областей.



Від двох згаданих партій до Держдуми балотуються Олександр Бородай, що очолює «Союз Добровольцев Донбасса», а колись був так званим головою «уряду ДНР»; Захар Прилєпін, що колись був одним радників ватажка «ДНР» Олександра Захарченка та активно бере участь у конфлікті та виборах.



Став кандидатом і колишній побратим Захарченка Олександр Казаков. Перебуваючи в ОРДЛО, Казаков ратував за об'єднання «ДНР» та «ЛНР» в одне формування та подальше приєднання цих територій до Росії.

Донбас без Донбасу

Бородай не єдиний кандидат у Держдуму, що займав посади у «уряді ДНР». Ще один учасник виборів – колишній так званий «міністр зв'язку ДНР» Віктор Яценко. Цікаво, що Яценко в агітації хоч і позиціонується як «колишній міністр ДНР», але на голоси виборців з ОРДЛО не розраховує. Справа у тому, що він висувається по одномандатному округу в місті Севастополь – іншій окупованій Росією частині України.

Ще один одномандатник вже в Іркутській області Росії – колишній бойовик угруповання «Оплот» Ігор Зуєв. Своєї участі у конфлікті він не приховує. Окрім того, носить нагороди видані угрупованням "ДНР".



Те ж саме стосується й різних кандидатів до місцевих рад, яких у Росії обиратимуть одночасно з парламентом. Так, у Челябінську від ССД висувається Сергій Кукарін. Сам він не просто учасник підконтрольних Росії збройних формувань, але й займав посаду у так званому «МГБ ДНР», що відома викраденнями, незаконним ув'язненням людей, катуваннями та вбивствами.



Посвідчення Кукаріна як учасника «МГБ» є у мережі, офіцером цього формування він сам підписується в одному з відкритих листів на сайті ССД.

Чи Олексій Коробцев, що висувається у місцеві депутати у російському місті Каменськ-Уральский. Судячи з його сторінок у соцмережах, активно брав участь у діях проросійських бойовиків на Донбасі, а зараз займається матеріально-технічною допомогою цим угрупованням.

23 липня 2021 року Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через рішення російської влади про залучення населення окупованих територій у Донецькій та Луганській областях до парламентських виборів у Росії, запланованих на вересень.

5 серпня 2021 року президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу «Дім» та порадив тим жителям Донецька і Луганська, які люблять Росію і все життя жили на території України, відчуваючи, що це Росія - виїхати звідти «для майбутнього своїх дітей і онуків». У той же час тих жителів непідконтрольною частини Донбасу, які відчувають себе українцями, президент закликав там залишатися, тому що «ця земля буде деокупувати в будь-якому випадку».

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