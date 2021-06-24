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Донбас

Россия даст свои пенсии и соцвыплаты Донецку и Луганску?

Группировки «ДНР» и «ЛНР» призывают людей оформлять российский документ страховой номер – СНИЛС – без выезда в Россию, обещая льготы и выплаты, но сами жители ОРДЛО настроены скептически

Заявку на получение российского документа – страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) – теперь можно подать в Донецке и Луганске, в Россию ехать не надо. Об этом одновременно сообщили главари группировок «ДНР» и «ЛНР». Получившим этот документ сулят льготы и выплаты, предусмотренные законами России. Для чего гибридные силы России ускоряют документооборот на оккупированных территориях, и как это связано с выборами в Госдуму?

СНИЛС – это российский документ, страховой номер индивидуального лицевого счета. В СНИЛСЕ есть информация, необходимая для начисления пенсии. СНИЛС нужен для трудоустройства и получения электронных услуг. Номер присваивают один раз и больше не меняют.

Что сулят в группировке «ДНР»

Для регистрации на портале госуслуг Российской Федерации и получения услуг на этом портале
Дарья Зиневич

Зачем нужен этот СНИЛС в оккупации? Вот что говорит Дарья Зиневич, юрист движения «Свободный Донбасс», подконтрольного гибридным силам России: «Для регистрации на портале госуслуг Российской Федерации и дальнейшего получения услуг на этом портале. Без него нельзя получить полис медицинского страхования, а также устроиться на работу. Хотя СНИЛС и не указан в перечне документов, необходимых для получения сертификата на материнский капитал, – без него его получить нельзя».

А еще обещают, что пенсионеры через портал госуслуг России «могут получать справки и оформлять выплаты, не выходя из дома».

Какие выплаты будут оформлять пенсионеры из ОРДЛО, непонятно. Ведь СМИ со ссылкой на российский пенсионный фонд уже сообщали, что пенсии в России будут платить только тем жителям неподконтрольных Украине территорий, которые переехали на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.

Донецк и Луганск в электронном голосовании не участвуют

Блага, которые может дать российский документ, перечисляют и на сайте подконтрольного группировке «ДНР» движения «Донецкая республика». Самое главное преимущество, уверяют там, это регистрация с помощью СНИЛСа на сайте государственных услуг России и возможность участвовать в избирательном процессе.

Пока что через этот портал можно поучаствовать в электронном голосовании на выборах депутатов Государственной думы. Эти выборы запланировали на 19 сентября. Вот только, как сообщают российские СМИ, через интернет смогут голосовать жители аннексированного Россией Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областей и Москвы. Оккупированные Донецк и Луганск в этот перечень не вошли. Кстати, по всей России электронное голосование обещают внедрить к 2024 году.

СНИЛС упростили?

Раньше для оформления страхового номера надо было обращаться в российский пенсионный фонд и МФЦ (многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг). Ближайший такой МФЦ, говорит Дарья Зиневич, расположен в селе Покровское Ростовской области.

Теперь заявления для получения СНИЛСа можно нести в отделения так называемых «миграционных служб», подконтрольных группировкам. Как и ранее, оккупированным гражданам Украины сулят выплаты, льготы и социальные помощи, предусмотренные законодательством России, а также участие в выборах.

Об этом синхронно, 22 июня, заявили главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин и главарь группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.

Что пишут люди

Социальные сети на такую новость отреагировали по-разному.

«Паспорт» «ДНР» можно получить только посмертно

«Решите для начала вопрос «республиканского гражданства» – очередь на «паспорт» «ДНР» почти два года», – пишет один пользователь. «А паспорт «ДНР» можно получить только посмертно», – высказывается пользователь в другом паблике.

Выезжать не надо – вообще отлично

Есть и такие комментарии: «Да без СНИЛСа никуда, как показывает практика. Было в принципе не так уж и сложно. Мы делали в Таганроге, за один день, туда-обратно. Там на месте в едином центре – все удобно. Но теперь и выезжать не надо – вообще отлично». Под этой же публикацией есть и другое мнение: «Миграционка со своей основной работой не справляется, а теперь вообще зашьются».

Миграционная служба – один из самых ненавистных органов

А вот что пишет пользователь «Донбасс Реальный»: «Миграционная служба – один из самых ненавистных для жителей «Донецкой народной республики» органов. Постоянные очереди, не отлаженный режим работы (особенно в той части, что называется онлайн-записью), постоянные ошибки в документах, хамство служащих... Многие так и не смогли пока что получить документ, который является первым шагом к оформлению российского гражданства. До сих пор многие ждут своей очереди, получив «электронные» талончики на 22 и даже 23 год».

Не проживая в России, ты не можешь получить соцвыплаты
Наталья

Подтверждает скептицизм дончан и местная жительница Наталья. В интервью Радио Донбасс.Реалии она поделилась опытом выбивания соцвыплат в России: «Знакомые объяснили, что уже много раз обращались, и это бесполезно: этот российский паспорт – только отчетность для Госдумы. По этому паспорту, не имея прописки в России и постоянно там ни проживая, ты не можешь получить соцвыплаты».

Заявлений о льготах со стороны России нет – Денисенко

В Кремле приняли политическое решение: максимальное число жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны иметь российские документы. А ускорение этих процессов, о чем свидетельствуют заявления Пушилина и Пасечника, связано с осенними выборами в Госдуму. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказал Вадим Денисенко, исполнительный директор «Українського інституту майбутнього».

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Им надо увеличить количество людей с российскими паспортами
Вадим Денисенко

«Им надо увеличить номинальное количество людей с российскими паспортами для того, чтобы иметь возможность потом добавить определенное количество голосов за «Единую Россию». Не исключено, что эти голоса просто являются частью схемы по определенной фальсификации выборов», – анализирует события в оккупации Денисенко.

Если рассуждать шире, говорит эксперт, то насыщение ОРДЛО российскими документами может говорить о трех вероятных сценариях будущего: либо Россия признает их независимость (это наименее вероятный сценарий); либо эти территории будут возвращать в состав Украины, но на условиях России; либо Россия может интегрировать эти территории в свой состав.

А смогут ли жители ОРДЛО получать российские льготы и выплаты с паспортами и СНИЛСами? Вадим Денисенко говорит, что сейчас сложно оценить ситуацию.

Никаких льгот и никакой помощи от РФ эти люди не получат
Вадим Денисенко

«Мы не услышали ни одного заявления со стороны Российской Федерации. Пока что мы слышим только заявления со стороны руководителей группировок «Л-ДНР». Но то, что мы пока не слышим официальных заявлений из Москвы, говорит о том, что спешить со льготами пока никто не собирается. Людям дают паспорта, обманывают, врут, И, на самом деле, пока никаких льгот и никакой помощи от РФ эти люди не получат», – убежден Вадим Денисенко.

Как должна реагировать Украина? По мнению эксперта, страна должна играть в дипломатическую игру: надо по максимуму говорить о ползучей аннексии Российской Федерации на Донбассе и о том, что людям дают документы, но о льготах Россия пока не говорит.

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    Сергій Горбатенко

    Позаштатний кореспондент Радіо Свобода з 1 лютого 2015 року. Автор матеріалів для Радіо Донбас.Реалії.

    Працював журналістом у Громадському телебаченні Донбасу, регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій області. Був редактором на телеканалах «ТОР» і «С+» (Слов’янськ). Закінчив філологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ).

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