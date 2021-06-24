Россия даст свои пенсии и соцвыплаты Донецку и Луганску?

Заявку на получение российского документа – страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) – теперь можно подать в Донецке и Луганске, в Россию ехать не надо. Об этом одновременно сообщили главари группировок «ДНР» и «ЛНР». Получившим этот документ сулят льготы и выплаты, предусмотренные законами России. Для чего гибридные силы России ускоряют документооборот на оккупированных территориях, и как это связано с выборами в Госдуму?

СНИЛС – это российский документ, страховой номер индивидуального лицевого счета. В СНИЛСЕ есть информация, необходимая для начисления пенсии. СНИЛС нужен для трудоустройства и получения электронных услуг. Номер присваивают один раз и больше не меняют.

Что сулят в группировке «ДНР»

Для регистрации на портале госуслуг Российской Федерации и получения услуг на этом портале

Зачем нужен этот СНИЛС в оккупации? Вот что говорит Дарья Зиневич, юрист движения «Свободный Донбасс», подконтрольного гибридным силам России: «Для регистрации на портале госуслуг Российской Федерации и дальнейшего получения услуг на этом портале. Без него нельзя получить полис медицинского страхования, а также устроиться на работу. Хотя СНИЛС и не указан в перечне документов, необходимых для получения сертификата на материнский капитал, – без него его получить нельзя».

А еще обещают, что пенсионеры через портал госуслуг России «могут получать справки и оформлять выплаты, не выходя из дома».

Какие выплаты будут оформлять пенсионеры из ОРДЛО, непонятно. Ведь СМИ со ссылкой на российский пенсионный фонд уже сообщали, что пенсии в России будут платить только тем жителям неподконтрольных Украине территорий, которые переехали на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.

Донецк и Луганск в электронном голосовании не участвуют

Блага, которые может дать российский документ, перечисляют и на сайте подконтрольного группировке «ДНР» движения «Донецкая республика». Самое главное преимущество, уверяют там, это регистрация с помощью СНИЛСа на сайте государственных услуг России и возможность участвовать в избирательном процессе.

Пока что через этот портал можно поучаствовать в электронном голосовании на выборах депутатов Государственной думы. Эти выборы запланировали на 19 сентября. Вот только, как сообщают российские СМИ, через интернет смогут голосовать жители аннексированного Россией Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областей и Москвы. Оккупированные Донецк и Луганск в этот перечень не вошли. Кстати, по всей России электронное голосование обещают внедрить к 2024 году.

СНИЛС упростили?

Раньше для оформления страхового номера надо было обращаться в российский пенсионный фонд и МФЦ (многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг). Ближайший такой МФЦ, говорит Дарья Зиневич, расположен в селе Покровское Ростовской области.

Теперь заявления для получения СНИЛСа можно нести в отделения так называемых «миграционных служб», подконтрольных группировкам. Как и ранее, оккупированным гражданам Украины сулят выплаты, льготы и социальные помощи, предусмотренные законодательством России, а также участие в выборах.

Об этом синхронно, 22 июня, заявили главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин и главарь группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.

Что пишут люди

Социальные сети на такую новость отреагировали по-разному.

«Паспорт» «ДНР» можно получить только посмертно

«Решите для начала вопрос «республиканского гражданства» – очередь на «паспорт» «ДНР» почти два года», – пишет один пользователь. «А паспорт «ДНР» можно получить только посмертно», – высказывается пользователь в другом паблике.

Выезжать не надо – вообще отлично

Есть и такие комментарии: «Да без СНИЛСа никуда, как показывает практика. Было в принципе не так уж и сложно. Мы делали в Таганроге, за один день, туда-обратно. Там на месте в едином центре – все удобно. Но теперь и выезжать не надо – вообще отлично». Под этой же публикацией есть и другое мнение: «Миграционка со своей основной работой не справляется, а теперь вообще зашьются».

Миграционная служба – один из самых ненавистных органов

А вот что пишет пользователь «Донбасс Реальный»: «Миграционная служба – один из самых ненавистных для жителей «Донецкой народной республики» органов. Постоянные очереди, не отлаженный режим работы (особенно в той части, что называется онлайн-записью), постоянные ошибки в документах, хамство служащих... Многие так и не смогли пока что получить документ, который является первым шагом к оформлению российского гражданства. До сих пор многие ждут своей очереди, получив «электронные» талончики на 22 и даже 23 год».

Не проживая в России, ты не можешь получить соцвыплаты

Подтверждает скептицизм дончан и местная жительница Наталья. В интервью Радио Донбасс.Реалии она поделилась опытом выбивания соцвыплат в России: «Знакомые объяснили, что уже много раз обращались, и это бесполезно: этот российский паспорт – только отчетность для Госдумы. По этому паспорту, не имея прописки в России и постоянно там ни проживая, ты не можешь получить соцвыплаты».

Заявлений о льготах со стороны России нет – Денисенко

В Кремле приняли политическое решение: максимальное число жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны иметь российские документы. А ускорение этих процессов, о чем свидетельствуют заявления Пушилина и Пасечника, связано с осенними выборами в Госдуму. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказал Вадим Денисенко, исполнительный директор «Українського інституту майбутнього».

Им надо увеличить количество людей с российскими паспортами

«Им надо увеличить номинальное количество людей с российскими паспортами для того, чтобы иметь возможность потом добавить определенное количество голосов за «Единую Россию». Не исключено, что эти голоса просто являются частью схемы по определенной фальсификации выборов», – анализирует события в оккупации Денисенко.

Если рассуждать шире, говорит эксперт, то насыщение ОРДЛО российскими документами может говорить о трех вероятных сценариях будущего: либо Россия признает их независимость (это наименее вероятный сценарий); либо эти территории будут возвращать в состав Украины, но на условиях России; либо Россия может интегрировать эти территории в свой состав.

А смогут ли жители ОРДЛО получать российские льготы и выплаты с паспортами и СНИЛСами? Вадим Денисенко говорит, что сейчас сложно оценить ситуацию.

Никаких льгот и никакой помощи от РФ эти люди не получат

«Мы не услышали ни одного заявления со стороны Российской Федерации. Пока что мы слышим только заявления со стороны руководителей группировок «Л-ДНР». Но то, что мы пока не слышим официальных заявлений из Москвы, говорит о том, что спешить со льготами пока никто не собирается. Людям дают паспорта, обманывают, врут, И, на самом деле, пока никаких льгот и никакой помощи от РФ эти люди не получат», – убежден Вадим Денисенко.

Как должна реагировать Украина? По мнению эксперта, страна должна играть в дипломатическую игру: надо по максимуму говорить о ползучей аннексии Российской Федерации на Донбассе и о том, что людям дают документы, но о льготах Россия пока не говорит.

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