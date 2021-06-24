Жители оккупированных территорий практически не могут выехать на свободную часть страны уже более года, а значит – и добыть сим-карты украинских операторов. Правда, в ОРДЛО и так с горем пополам работает только один – «Водафон» (технически не обслуживается, из-за чего его покрытие с каждым годом все сужается, а частота отключений – увеличивается), а вот мощности «Киевстар» были захвачены еще в 2014-м и на них вещают местные операторы, покрывающие исключительно ОРДЛО. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированный территорий предлагает запустить для жителей Донецка и Луганска услугу виртуальной сим-карты. Что это значит?

Виртуальная сим-карта уже существует

...Для абонентов на свободной части Украины. Она называется eSIM (embedded – встроенный) и запустилась с июня 2021 года у всех мобильных операторов Украины, а в целом в мире – у 10-ти.

Вместо обычной пластиковой SIM-карты можно использовать виртуальную, и с ее помощью иметь в одном телефоне от пяти до 10 номеров любого оператора, включая домашний телефон, экономить на интернет-трафике, переключаться на любого оператора, когда это выгодно. Провести эти операции можно, не выходя из дома.

Пока услуга доступна не на всех гаджетах: владельцам телефонов эконом-класса придется ждать, когда производители электроники снабдят более дешевые модели новым встроенным чипом. Но к концу года, как обещают операторы мобильной связи, будет доступна всем.

Плюсы и минусы новой технологии

eSIM – это встроенный микрочип, расположенный на системной плате телефона, который способен заменить обычные пластиковые симки, освободить место в телефоне для использования SIM-карт другого оператора, а значит – расширить возможности вашего гаджета. По задумке производителей, технология eSIM в цепочке «абонент – связь» исключает поход к мобильному оператору, потому подключиться к eSIM и сменить свою обычную пластиковую симку на электронную можно онлайн. Для этого нужно выбрать оператора, купить пакет услуг, получить QR-код активации и инструкцию по установке на свой абонентский профиль. Вместе с подключением вы приобретаете еще один номер телефона, который можно использовать как основной или дополнительный.

Минус в том, что к оплате всех имеющихся тарифных планов придется добавить ежемесячные платежи за использование электронной SIM-карты. Цена услуг у операторов разная, как и количество тарифных планов.

На один чип eSIM можно установить в среднем 5 электронных SIM-карт, а в некоторых моделях телефонов – до десяти. Это не исключает использование обычной карты параллельно с eSIM. Например, приехав в другую страну, можно купить местный номер, пользоваться телефоном, не беспокоясь о роуминге. Использовать в этом случае можно как пластиковую SIM-карту, помещенную в свободный слот, так и подключить новый тариф к своей электронной карте. Затем просто удалить номер из списка.

Минус: не все современные девайсы поддерживают функцию eSIM. Сейчас этой услугой могут воспользоваться обладатели небольшого количества моделей смартфонов, планшетов и часов. Наличие встроенного чипа можно узнать при покупке.

Что там с безопасностью

Если телефон украдут или он будет утерян, новый «владелец» не сможет воспользоваться им без авторизации, не сможет заменить SIM-карту на другую или сбросить настройки. Не получится и удалить активный профиль, установленный на электронную симку. Для этого понадобится пароль и учетные данные настоящего владельца. А включенный смартфон будет постоянно регистрироваться в сети и выдавать местоположение.

Технология eSIM пригодится для тех, кому не достаточно двух номеров телефонов, которые сейчас обеспечивает гибридный слот современных смартфонов, или кому необходимо больше мобильного трафика.

Как это может работать для ОРДЛО

Мобильные пакеты украинских операторов сейчас практически не доступны жителям ОРДЛО, так как блокпосты закрыты – а из продажи, как сообщают местные жители, стартовые пакеты просто исчезли, хотя не так давно продавались даже в сигаретных киосках. Это усложняет не только коммуникацию, но и доступ к государственным сервисам и услугам Украины, – во многих ведь требуется использование мобильного телефона.

Одним из решений проблемы является технология eSIM, убеждены в Минреинтеграции. Министерство обратилось к украинским мобильным операторам с просьбой рассмотреть возможность создания специального тарифа для жителей ОРДЛО и Крыма.

«Мы ожидаем, что виртуальный мобильный номер создаст дополнительные возможности для реинтеграции наших людей. После получения ответов мобильных операторов мы сможем детально оценить потенциал этого решения и определим дальнейшие шаги», – сообщает министерство.

Однако, жителям ОРДЛО для пользования виртуальной симкой, как не крути, понадобятся гаджеты с чипом – а это либо покупка их в России, либо контрабанда в Донецк – опять же, из России либо с подконтрольной Украине территории.

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