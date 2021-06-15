Проезда в Донецк не будет: боевики оставят КПВВ закрытыми

Поддерживаемая Россией группировка «ДНР» не рассматривает возможность восстановления полноценного сообщения с остальной частью Украины. Об этом заявил глава формирования Денис Пушилин, передают информационные ресурсы группировки.

Решение он связывает с «ситуацией с коронавирусом и вакцинацией» на подконтрольной украинской власти территории.

Оккупационная администрация не открывает пункты пропуска с весны прошлого года, люди могут проехать только с разрешением так называемого штаба боевиков (для лечения или ухода за близким, а также на похороны). Большинство людей добирается на подконтрольную территорию Украины через Россию, что является административным правонарушением.

Какой COVID пугает Пушилина?

При этом, проезд в Россию из ОРДО открыт, хотя Россия занимает первое место в Европе и четвертое в мире по приросту больных COVID-19.

Украина, по данным Офиса президента, с 14 июня вошла в «зеленую» зону карантина по критериям Евросоюза. Показатели заболеваемости в стране самые низкие за последний год.

Из Донецка в Луганск тоже нельзя

Не собирается группировка «ДНР» открывать и пункт пропуска с Луганском. Это важно, потому как из ОРЛО, в отличие от ОРДО, есть более-менее свободный выезд: через Станицу Луганскую пропускают по крайней мере с местной пропиской, ограничивая только частоту перемещений (один раз в месяц). Тем, кто луганской прописки не имеет, тоже нужно спецразрешение.

Украинские пограничники все равно каждый день выходят на КПВВ

Все КПВВ на линии соприкосновения с украинской стороны открыты ежедневно. Фактический пропуск (по тем самым спецразрешениям боевиков) осуществляется только в двух из них. Ежедневно работает КПВВ «Станица Луганская», а движение дорожным коридором через КПВВ «Новотроицкое» боевики открывают только два раза в неделю.



Закрыты группировками, подконтрольными России, но работают с украинской стороны КПВВ «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка».

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу