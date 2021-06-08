Боевики не собираются отрывать КПВВ и раздевают до трусов тех, кто прорвался

Никто ничего не откроет – это ответ главы оккупационной администрации Донецка Дениса Пушилина на вопрос о выпуске людей с оккупированной территории, который местные жители задают уже год. Повод – якобы показатели эпидемии COVID-19 в Украине – хотя это не так. Тем временем, на пункте пропуска, где группировка «ДНР» порциями выпускает и впускает людей по специальным спискам, накануне так ужесточили досмотр, что люди делились: такого издевательства и унижения на КПВВ они еще не испытывали.

Итак, боевики продолжают изолировать

В интервью каналу, контролируемому российскими гибридными формированиями, Пушилин сказал: «Мы не можем рисковать жизнью наших граждан... Да, мы знаем, что люди, у которых есть финансовая и временная возможность, едут на Украину в объезд через Россию. Это перемещение занимает едва ли не сутки. У нас нет возможности его контролировать. Но это ограниченное количество людей. Не все могут позволить себе такие суммы. Поэтому количество инфекций, завозимое столь длинным путем, несопоставимо с тем, что могло бы принести открытие всех КПВВ, как это было до ситуации с COVID-19».

При этом, даже по «официальным» цифрам боевиков, на оккупированной части Донецкой области за прошлые сутки зафиксировано втрое больше случаев COVID-19, чем на подконтрольной (216 против 73-х). А о том, что подконтрольные России администрации приуменьшают темпы эпидемии, Радио Донбасс.Реалии неоднократно писало.

Не собираются боевики в Донецке открывать и пункт пропуска с Луганском. Это важно, потому как из ОРЛО, в отличие от ОРДО, есть более-менее свободный выезд: через Станицу Луганскую пропускают по крайней мере с местной пропиской, ограничивая только частоту перемещений (один раз в месяц). Тем, кто луганской прописки не имеет, тоже нужно спецразрешение.

Но обвиняют Украину. Как это возможно? Вот так:

При этом в пророссийских телеграмм-каналах высмеивают украинских правоохранителей, которые накануне задержали перевозчика за пересечении неконтролируемого участка украинско-российской границы. Там это называют так:

«СБУ кошмират перевозчиков, которые помогают людям добраться из Донбасса на Украину через Россию»

«Мерзко и подло, но что еще ожидать от властей Украины?»

Другая спикер группировки – Мария Ковшарь – заявила, что вооруженное формирование «ЛНР» выступает за одновременное открытие КПВВ в Счастье и Золотом. Тогда как они открыты Украиной еще с ноября.

Так как все же выезжают люди?

Кроме дороги через Россию, небольшое количество людей пересекает и блокпосты на линии фронта. С украинской стороны все они открыты (всего семь). С оккупированной открыта только Станица Луганская (неподконтрольная часть Луганской области, но проехать дончане туда сейчас не могут по причине, указанной выше) И очень ограниченно работает КПВВ Еленовка (Новотроицкое с украинской стороны): там пропускают группами дважды в неделю: по понедельникам и пятницам, а чтобы в такую группу попасть, нужно получать разрешение от «штаба» российских гибридных сил.

На «Еленовке»​ раздевают до трусов – мониторы

Тем не менее, по данным правозащитников, поток на свободную территорию даже среди этой ограниченной группы – увеличился. Благотворительный фонд «Право на захист», работающая на блокпостах, говорит о наблюдающемся увеличении в течение последних 3-х недель. «Очень многие из них переезжают на постоянное место жительства», – отмечает представитель БФ «Право на захист». В интервью в интервью «Вільному радіо» ​монитор организации также рассказал, что боевики накануне досматривали людей на контрольном пункте «Еленовка» (его открывают по понедельникам и пятницам) как никогда жестко – до нижнего белья.

«Люди, которые пересекают со стороны неподконтрольной территории, сообщают об очень тщательном осмотре на блокпосту «Еленовка». Женщин осматривают до нижнего белья. Сегодня (7 июня – ред.) люди нам рассказывали, что их даже просили снять нижнее белье. С чем это связано, людям неизвестно. Осматривают мужчины: отдельно нет женщин-военных, которые проводили бы такой осмотр. Люди так взволнованы, что говорят: «Такого издевательства, унижения никогда на себе не испытывали».

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