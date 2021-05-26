Страничка одного из руководителей российских гибридных сил на Донбассе Александра Бородая появилась на сайте предварительного голосования российской партии «Единая Россия». В осенних выборах в Государственную Думу России впервые будут принимать участие кандидаты и даже целая партия, которые позиционируют себя как представители жителей ОРДЛО с российскими паспортами. Уже по праймериз можно судить о том, как будет организовано голосование для жителей оккупированной части Донбасса, и какие кандидаты будут бороться за роль выдвиженца боевиков в российском парламенте.

Война башен, или имитация борьбы

Предварительное голосование, или праймериз, определяет, кто из кандидатов наиболее популярен том или ином регионе, и кого в итоге будет выдвигать партия. Праймериз уже не впервые проводит российская властная партия «Единая Россия». Александр Бородай на сайте голосования отмечен как кандидат, который идет по партийному списку, а статус его – cторонник партии.

Радио Донбас.Реалии уже рассказывало о том, что Россия собирается организовать голосование на выборах в Думу для жителей ОРДЛО. Как минимум, две российские партии собираются участвовать в выборах на неподконтрольной части Донбасса. Одна из них – прокремлевская «Единая Россия», специально для этого подписала договор о сотрудничестве Союзом добровольцев Донбасса, который и возглавляет бывший «глава правительства ДНР» Александр Бородай.

Союз добровольцев Донбасса заявляет, что это не единственный их кандидат, но их список еще не опубликован.

Выдвигается Бородай по списку партии, но в праймериз участвует по Ростовской области. В своем видеообращении кандидат Бородай говорит о том, что главные проблемы России - это пятая колонна внутри страны, мигранты и то, что миллионы людей, «русские по духу и крови», не могут сейчас жить в России. Тут он намекает на то, что выдача российских паспортов наподобие того, как это происходит в ОРДЛО, должна начаться и в других регионах бывших СССР и Российской Империи.

Интересно, что российские СМИ ранее писали о выдвижении от Ростовской области и сопредседателя партии «Справедливая Россия – За правду», бывшего заместителя командира батальона спецназа так называемой армии «ДНР» писателя Захара Прилепина.

В самой партии «Справедливая Россия – За правду» эту информацию вскоре опровергли. Там заявили, что Прилепин идет по федеральному партийному списку, как и Бородай от «Единой России».

Тем не менее, в ряде СМИ и на страницах в социальных сетях, подконтрольных российским гибридным силам на Донбассе, стали писать о том, что именно Бородай, а не Прилепин должен стать «выбором Донбасса».

С учетом того, что «Единая Россия» - партия власти, а «Справедливую Россию – За правду» тоже называют проектом Кремля, можно предположить, что в России или существует невидимая глазу политическая борьба, которая касается и темы Донбасса, или видимость такой борьбы и политической конкуренции специально создают.

Донбасс-онлайн

Центральная избирательная Комиссия России на заседании 25 мая утвердила ряд регионов, где будет опробована система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Она предусматривает, что гражданин России сможет онлайн сначала зарегистрироваться на выборах, а потом и проголосовать на них.

Одна из пяти российских областей, где будет действовать ДЭГ, – Ростовская.

Если выборы в Думу будут организованы на подконтрольной России части Донецкой и Луганской областей, то это может стать механизмом их проведения.

Летом 2020 года жители ОРДЛО уже принимали участие в голосовании за поправки в Конституцию России. Тогда были организованы автобусные рейсы на специальные избирательные участки на территории России. Именно в Ростовскую область.

При голосовании онлайн будет легче и организовать участие людей в нем, и сэкономить на транспортных расходах. Это важно с учетом того, что людей с российскими паспортами с тех пор стало значительно больше. Про прозрачность голосования сложно говорить в обоих случаях.

В апреле 2021 уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что ориентировочно 500 тысяч человек в ОРДЛО получили российские паспорта.

Президент Украины Владимир Зеленский считает «большой проблемой» раздачу Россией своих паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса. Об этом он заявил во время пресс-конференции 20 мая.

«Это точно первый шаг, потому что то же самое происходило в Крыму. Крымчанам раздавали российские паспорта. И это большая проблема», - сказал тогда Зеленский.

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