Як в Україні дізналися, де видають російські паспорти для жителів Донбасу

Паспорти з кількох міст Росії тепер – нелегальні в Україні. Як так сталось?

Одним із пунктів плану мирного врегулювання на Донбасі, про який у листопаді заявила українська делегація у контактній групі, було скасування владою Росії рішень, які, наприклад, спрощують порядок надання жителям окупованих територій російського громадянства. Російська сторона цю вимогу проігнорувала. І ось послідувала українська реакція: відтепер Україна не визнає російські паспорти, видані у низці міст та регіонів Росії. Радіо Донбас.Реалії пояснює, чому саме там.



Указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей президент Росії Володимир Путін підписав у квітні 2019-го. Відтоді російська влада ухвалювала ще ряд рішень, спрямованих на видачу російських паспортів на Донбасі. Останнє з них виникло майже одночасно з представленим Україною планом врегулювання конфлікту на Донбасі – от щойно в листопаді! Президент Росії Володимир Путін видав указ, за яким органи влади Росії мають визнавати незаконні паспортні псевдодокументи і реєстраційні знаки транспортних засобів, які видають угруповання «ДНР» і «ЛНР», у ще більш спрощеному порядку, ніж досі.

Тоді це здавалося першою ознакою того, що Росія очікувано не підтримає український план, сподівання української делегації – марні.

Розширений перелік



Все це підтвердилося, коли 24 листопада українська делегація у тристоронній контактній групі повідомила: представник Росії на засіданні політичної підгрупи заявив про підтримку Москвою плану дій із врегулювання на Донбасі, запропонованого представниками збройних угруповань. Тобто Росія підтримала сама себе.



Складно сказати, чи очікували в українському уряді саме цього російського демаршу, але вже 25 листопада Кабінет міністрів України розширив перелік російських паспортів, які не визнаються українською стороною.



Разом з переліком, що вже видавався 8 травня 2019 року, тепер не визнаватимуться документи, видані в таких містах та селищах Ростовськоїй області РФ:

Покровське

Новошахтинск

Донецьк

Красний Сулін

Матвєєв Курган

Шахти

Родіоно-Несветайське

виділені населені пункти, що потрапили у перелік 25 листопада 2020 року

Крім того, не будуть визнаватися закордонні паспорти, видані в Краснодарському краї (там їх отримують жителі окупованого Криму).

Чому саме там?

Що жителів непідконтрольної частини Донецької області централізовано вивозять у Новошахтинськ для тримання російських паспортів, стало відомо ще влітку 2019 року, коли там почали видавати перші документи. ОСЬ ЦІКАВИЙ РЕПОРТАЖ ПРО ЦЕ.

Не приховували цього й у Кремлі. Федеральні російські ЗМІ демонстрували організований процес отримання російського громадянства у Новошахтинську. Не дивно, що це місто першим потрапило до українського переліку. За ним послідувало Покровське, де, як з’ясувалося, теж видавали такі паспорти.



Про те, що пунктів видачі російських паспортів для жителів ОРДЛО вже не два, а вісім, журналісти Радіо Свобода дізналися ще у березні 2020 року.

Але рішення Кабінету міністрів щодо документів звідти було ухвалене тільки зараз. Чи це нерозторопність українського уряду, який отримує інформацію значно пізніше за журналістів – чи дипломатична гра з Росією, від якої очікували зупинку видачі незаконних документів?

Окрім того, ще навесні 2020 року було відомо про ще два пункти, де видають російські паспорти – вони у перелік Кабміну не потрапили. Це прикордонні Куйбишеве та Гукове.

До речі, Гукове стало символічним російським містечком в історії всієї війни на Донбасі. З цього району фіксували обстріли території України, захід техніки та евакуацію туди поранених.

Відкриття пунктів видачі паспортів там російські посадовці також особливо не приховують.

Ще у лютому 2020 року секретар РНБО України Олексій Данілов заявляв, що на той час в ОРДЛО було 150 тисяч осіб, які оформили Російські паспорти. У червні депутат Державної Думи Росії Віктор Водолацкий заявив, що з моменту спрощення схеми отримання паспортів їх отримали вже 180 тисяч осіб і обіцяв, що їх буде 800 тисяч до кінця 2020-го. МВС Росії стверджує, що станом весну 2020 року такі паспорти отримали близько 225 тисяч осіб.

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