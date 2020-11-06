Київ протестує проти указу Путіна про полегшення в визнанні «документів» угруповань в ОРДЛО і в наданні мешканцям регіону громадянства Росії

Міністерство закордонних справ виступило з критичною заявою щодо нового указу президента Росії Володимира Путіна, що має на меті далі полегшити визнання в Росії «документів», виданих угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», і надання мешканцям окремих районів Донецької і Луганської областей громадянства Росії.

«Сьогодні було оприлюднено указ президента Росії, яким здійснюється чергова спроба російської влади легалізувати незаконну видачу в окремих районах Донецької і Луганської областей України документів і реєстраційних знаків транспортних засобів мешканцям цих районів, а також надання їм російського громадянства у спрощеному порядку. МЗС України вважає ці кроки російської сторони черговим елементом агресії стосовно України, які спрямовані проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, є відвертим свідченням наміру Кремля продовжувати війну проти України не лише збройними, але й юридичними методами, – мовиться в заяві.

«Протиправне рішення Кремля відкрито суперечить зобов’язанням російської сторони за мінськими домовленостями, ігнорує зусилля, що докладаються в «нормандському форматі» і Тристоронній контактній групі для підтримання режиму припинення вогню і мирного врегулювання конфлікту в окремих районах Донецької і Луганської областей України. Вкотре наголошуємо, що кремлівські укази стосовно т. зв. «визнання документів і реєстраційних знаків» та «спрощеного порядку» надання громадянства Росії жителям окремих районів Донецької і Луганської областей України не визнаватимуться українською стороною», – заявили в МЗС.

У Києві також висловили переконання, що міжнародні партнери України також не визнаватимуть ці російські документи і будь-які правочини на їхній основі.

МЗС України вимагає від російської сторони невідкладно скасувати усі агресивні рішення щодо України та усунути їхні негативні наслідки. У зв’язку з публікацією цього указу МЗС висловлює рішучий протест російській стороні з направленням відповідної ноти, закликає наших міжнародних партнерів, насамперед по лінії «нормандського формату», засудити дії Росії і вжити необхідних засобів тиску, у т. ч. санкційного. Це питання якнайшвидше буде порушене Україною на міжнародних платформах, зокрема в рамках ООН, ОБСЄ та Ради Європи», – мовиться в заяві.

У ній не вказаний конкретний указ президента Росії. Але такий указ дійсно був підписаний і оприлюднений іще 4 листопада й відтак тоді ж набув чинності. Він вносить зміни в два попередні укази, від 2017 і 2019 років. Із обох указів вилучаються фрази про те, що в них ідеться про «громадян України і осіб без громадянства, які постійно мешкають» на окупованих частинах Донбасу.

Першим із цих указів Путін ухвалив визнавати на території Росії незаконні паспортні псевдодокументи і реєстраційні знаки транспортних засобів, що їх самочинно видають підтримувані і скеровувані Росією незаконні збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР», які захопили частини територій Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними. Другим Путін ухвалив спрощений порядок надання громадянства Росії мешканцям цих окупованих нині територій українського Донбасу.

При цьому в обох указах Путіна раніше йшлося про те, що згадані «документи» мають належати «громадянам України і особам без громадянства, які постійно мешкають на цих територіях». Таким чином, бойовики угруповань та інші люди, що живуть на окупованих територіях, скаржилися, що мусять доводити в Росії і своє українське громадянство (або відсутність громадянства), і постійне мешкання в ОРДЛО – хоча багато з них уже не мають легітимних українських документів, чи то про громадянство, чи про право мешкання особи без громадянства. Нині ця вимога для Росії скасована.