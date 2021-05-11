Вже друга російська партія збирається йти в Думу з «ополченцями Донбасу»

З наближенням виборів до Державної думи Росії все частіше у згадується тема ОРДЛО та російських паспортів, виданих на цих територіях. Спочатку одна з російських партій заявила про відкриття свого представництва у підконтрольному Росії Донецьку, згодом вже правляча російська політична сила заявила про необхідність організації голосування на українському Донбасі. Що російські політики очікують від окупованої частини Донецької та Луганської областей, проаналізувало Радіо Донбас.Реалії.

Об’єднання зі структурами так званих російських «добровольців», що брали участь у війні на Сході України та захопленні Криму, вже стало своєрідним трендом для російських політичних сил, які планують йти до російського парламенту.

«Єдина Росія» + 500 000

Правляча партія «Єдина Росія», що є в Росії головною прокремлівською силою, на виборах до органів влади всіх рівнів цієї осені буде співпрацювати з так званим «Союзом добровольців Донбасу», який об’єднує росіян, які воювали проти України на окупованій частині Донбасу. Про це заявив один з керівників партії, перший заступник голови Ради федеральних зборів Росії Андрій Турчак.

«Союз добровольців Донбасу» (СДД) очолює Олександр Бородай, який деякий час був головою так званого уряду угруповання «ДНР». Саму організацію пов’язують з Владиславом Сурковим – людиною, наближеною до президента Росії Путіна. Сам Бородай ніколи не спростував зв’язок СДД з Сурковим.

Раніше Суркова називали куратором «українського напрямку» у Кремлі, поки на цій позиції не став себе проявляти Дмитро Козак. Суркова і Бородая не раз бачили разом на різних заходах. Наприклад, тут вони відкривають у Росії пам’ятник «Добровольцям Донбасу» у компанії ще живого ватажка «ДНР» Захарченка.

З певного часу у перелік довірених осіб Путіна входить і Андрій Турчак. У 2018 році він був одним з тих, хто формально пропонував висувати Путіна на посаду президента.

11 травня 2021 року Турчак приїхав у Донецьк під приводом відзначення так званого «Дня республіки».

За весь час існування контрольованого Росією угруповання «ДНР», це найвищий рівень гостя-посадовця, якого доправив туди Кремль. Примітно, що виступаючи перед журналістами у Донецьку, Турчак використовував типову передвиборчу риторику: про забезпечення швидкими допомогами, комп’ютерними класами та дитячими майданчиками від партії «Єдина Росія».

Днем раніше Турчак заявив про те, що під час виборів у Думу на Донбасі матимуть змогу проголосувати не менше 500 000 осіб, які стали «новими громадянами» Росії.

«За правду»... Прилєпіна

Але ще раніше з темою Донбасу почала працювати російська партія «Справедливая Россия – За правду». Вона була утворена у 2021 році шляхом входу до складу «Справедливої Росії», що має своє представництво у Державній Думі Росії, структур, пов’язаних з російським письменником, який брав участь у війні на Донбасі – Захаром Прилєпіним.

Риторика Прилєпіна тут зрозуміла. Так, у своїй промові з приводу політичних перспектив партії «За правду» він заявляв, що має бути створено постійно діюче «ополчення», наявність якого могла б забезпечити створення «Новоросії» на території України.

У березні 2021 року у партії «Справедлива Росія – За правду» заявила про майбутнє відкриття представництва у Донецьку, яке має проводити, у тому числі, передвиборчу агітацію.

Хто ще?

З наявних політичних сил, що наразі мають шанси на проходження до Державної Думи Росії, є ще Комуністична партія Росії (КПРФ) та ЛДПР. Саме вони можуть виграти від того, що рейтинги правлячої «Єдиної Росії» низькі, як ніколи. За опитуванням «Левада Центру», за цю партію зараз готові проголосувати не більше 27% росіян. Невідомо, чи розраховують у Кремлі на підняття цього показника за рахунок педалювання теми Донбасу, чи планують влаштувати фальсифікації на непідконтрольних територіях. Та «карту Донбасу» перед виборами поки що розігрують тільки дві партії.

Як для КПРФ, так і для ЛДПР майже не залишилось добре організованих структур, які б одночасно представляли так званих «ополченців» та мали дієві зв’язки в ОРДЛО.

Серед медійних лідерів «Русской весны», за яким могли б піти так звані «ополченці та добровольці першої хвилі», залишився ще Ігор Гіркін (Стрелков). Але його висловлювання настільки критичні як до політики Кремля, так і до Володимира Путіна, що навряд чи якась партія у Росії ризикне зв’язатися з ним.