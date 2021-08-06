«Будет деоккупирован в любом случае». Что украинцы из ОРДЛО думают о словах Зеленского

«Если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что «наше дело правое», «нам – в Россию», «мы – русские» – большая ошибка оставаться жить на Донбассе». Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом» посоветовал тем жителям Донецка и Луганска, которые любят Россию и всю жизнь жили на территории Украины, чувствуя, что это Россия – уехать оттуда «для будущего своих детей и внуков». В то же время тех жителей неподконтрольной части Донбасса, которые чувствуют себя украинцами, президент призвал там оставаться, потому что «эта земля будет деоккупирована в любом случае».

А что услышали в этом оккупированные украинцы?

Чистяково (Торез до декоммунизации), слушательница:

Очень рада сегодняшнему выступлению Зеленского. Конечно, у нас здесь очень большой процент пророссийски настроенных людей – но ведь из Германии когда-то удалось выставить российские войска. Это будет очень сложно, конечно, – выпереть отсюда эту массу. Да, они тоже люди, у меня сват – я не могу с ним общаться, они не слышат ничего, они не помнят ничего. Не хочу обидеть людей но... «червям в говне приятно». Здравому смыслу здесь жутко. Нас здесь немало – ждущих. Но если мир скажет освободить, я думаю, что с помощью санкций все-таки можно будет освободить эту территорию. Мне жаль наших солдат, не хочется боевым способом – да это и нереально.

Валерий, Краматорск, переселенец из Донецка:

На мой взгляд, Зеленский обратился к сотням тысяч пророссийского и аморфного населения. Он не понимает масштабов. Они никуда не собираются уезжать, они любят Путина. Я не хочу жить с этими людьми в одной стране – особенно с тем, кому все равно. Они должны быть наказаны и жить в этой резервации. На мой взгляд, там осталось 5-10% проукраинского населения. Нам надо вступать в НАТО, проводить реформы и отгораживаться.

Донецк, слушательница:

Мне почти 80 лет, у меня в 6 часов утра звучит по радио гимн Украины, и я очень рада, что наконец-то нашелся президент, который о нас думает. То, что он сегодня сказал – я надеюсь, может и я успею, хотя здоровье очень плохое... У меня окружение точно такого же мнения, как я. Тут уже жить невозможно! А человек из Краматорска рассказывает, что якобы с нами невозможно иметь дела. Я вынуждена здесь находится. Не было возможности переезжать. Мы ждем. Думаю, Господи, хотя бы я успела, чтобы у нас флаг украинский был!

Житель Пролетарского района Донецка:

Тут заставляют получать «паспорта ДНР» и российские паспорта, и когда я даю украинский паспорт, они пишут: гражданин иностранного государства. О чем это говорит? Украинцев отсюда выталкивают. В сельской местности много людей за Украину. За Россию – мало, в основном люди здесь за Украину. Он (Зеленский – ред.) по делу сказал: россияне если хотят жить в России – пусть уезжают, а украинцы как тут жили, так и будут жить. Тут пропаганда сильно действует – страшное дало, что на Украину прут. Но пенсионеры ноль внимания на это обращают.

Александр, переселенец с оккупированной территории:

Я до 2018 года был (в ОРДЛО – ред.) в церкви и занимался с молодежью, к нам ходили дети и подростки, им тогда было 7-10 лет, и сейчас я общаюсь с ними по интернету. Каждый из них хочет в Украину. Но им, во-первых, невозможно оттуда выехать, а во-вторых, их призывают в армию. Они не хотят служить группировке «ДНР», потому что они понимают, чем это закончится.

Владимир Кипень, социолог, директор Донецкого института социальных исследований и политического анализа, дончанин:

Месседжи президента, конечно, будут восприниматься чрезвычайно контраверсийно разными группами: как в свободной, так и во временно оккупированной Украине. Это данность.

Основная часть населения ОРДЛО воспримет эту риторику враждебно. И это опять же не является чем-то странным. Мы три года проводили исследования восприятия информации на оккупированных территориях: сегодня большая часть населения оккупированных территорий является антиукраинской. К сожалению, это данность.

Большинство из них не будут глубоко задумываться над тем, что сказал президент. Они будут полагать, что это завуалированный посыл о «геноциде» и подобные мифы.

Но этот посыл является чрезвычайно мощным для другой части населения, пусть даже меньшинства. То есть в целом сам посыл президента Украины в таком формате является важным, позитивным, но не надо воспринимать его как инструкцию к конкретной политике государства – это будет слишком идеалистично.

Константин Реуцкий, соучредитель благотворительного фонда «Восток SOS», луганчанин:

Я категорически не согласен. Дума, чтобы претендовать на проведение серьезных социологических исследований в условиях диктатуры и заявлять, что это точный срез общественного мнения на оккупированных территориях, где каждый может поплатиться за высказываение мнения, противоречащего российскому нарративу, – наивно. Ведь никто не относится серьезно к изучению общественного мнения в Североной Корее.

Как у луганчанина, который большую часть жизни прожил в ныне оккупированной территории, у меня есть свое поле коллег, и также мы много общаемся с людьми по разные стороны политического спектра. по моим наблюдениям, аполитичных людей там намного больше, чем тех, кто является сторонников украинского или российского вектора развития. Это доказывали и последние предвоенные социсследования: тогда активных сторонников российского выбора и украинского выбора на Донбассе была приблизительно одинаковое количество – в пределах 30%.

Количество пророссийских людей на Донбассе не увеличилось – их просто стало лучше слышно. А те, кто остался сторонником украинского выбора, конечно, о своей позиции не говорят, так как это опасно.

Не вижу в позиции Владимира Зеленского ничего угрожающего. Наоборот, это четкий сигнал людям, которые в оккупации ждут возвращения Украины, что о них не забыли, и Украина делает все возможное, чтобы позаботиться о них. И это сигнал тем людям, которые не спешат определяться, за кого они. И это также сигнал миру, что Украина вернется на эти территории.

Аркадий Дубнов, российский политолог:

Если ты президент страны, подвергшейся агрессии со сторону России, это не дает тебе индульгенции говорить вещи нетолерантные и не вполне умные. Зеленский выступает, говоря о философии будущей Украины. Украина – многонациональное государство. Когда Украина подверглась агрессии со стороны России, многие мои друзья в Украине говорили, что нет худа без добре, и это будет способствовать формированию политической нации. Вычленять из этой политической нации людей, считающих себя русскими, – это серьезная ошибка.

Значит ли это, что всех, кто считает себя русскими но готовы считать Украину своей землей, ставить перед вопросом выбора земли и вышвыривать их из Украины?

На самом деле, Владимир Зеленский, хоть и употребляет слово «россияне», говорит о тех, кто не считает Донбасс украинской землей: «Еще раз: это Родина, или ты гость? Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированном, и ты считаешь, что это дело правое и нам в Россию, вот мы русские – это большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет российской территорией».

Полное интервью Владимира Зеленского здесь.

Больше об интервью Владимира Зеленского – в этом эфире:

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