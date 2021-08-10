Як «русский мир» запроваджується в ОРДО?

Мобільний оператор угруповання «ДНР» «Фенікс» додає своїм абонентам номер з міжнародним кодом Росії +7.

Інформація про перехід на російський код спочатку з'явилася в місцевих пабліках. Писали, що людям в Росії, у яких в телефонах є контакти цього «Фенікса» почали приходити ось такі повідомлення: мовляв ваш контакт «+38071...» відтепер доступний за номером «+7958...»

Далі місцеві блогери і не тільки – відразу ж зробили з цього сенсацію, ну а сам «Фенікс» , ніби як і не розумів що відбувається.

В ОРДО чуток ставало дедалі більше і терміново довелося відправляти, так би мовити, на телебачення, людину яка пояснить, бодай щось.

«+7 це, насправді, одна з віх етапів розвитку нашої республіки. Ці вибрані користувачі вони зараз телефонують своїм родичам без будь-яких обмежень взагалі. Це і ківі-гаманці, це те що багатьох турбує, і спрощення в плані реєстрації на Держпослугах», – звучить з екранів бойовиків від так званих представників мобільного оператора.

«Цей +7 спеціально підводять під вибори до Держдуми. Тобто, для електронного голосування потрібна прив'язка до мобільного зв'язку, інакше як вони будуть голосувати? Саме тим, хто отримав російські паспорти, тобто потенційним виборцям «Єдиної Росії», як там розуміють, зараз приходять смс-ки, що їм підключений російський номер з +7», – вважає Сергій Гармаш, представник ОРДО в Тристоронній контактній групі.

Про реальну мету такої нібито «віхи розвитку», говорив навіть так званий «екс-міністр зв'язку «ДНР» Віктор Яценко. Який, до речі, теж мітить в Держдуму. Правда від анексованого Севастополя.

«Те, що сьогодні, напевно, через те що є великий запит електоральний на виборців і російські чиновники пішли на узгодження певних механізмів і надали можливість використовувати російську нумерацію – це благо», – розповідав він на одному з проросійських ютюб-каналів.

Багато жителів Донецька, особливо ті, у кого дійсно є родичі в Росії, такій потенційній можливості зраділи.

«Та, будь ласка, нехай переводять, у нас з чоловіком діти в Росії на Сахаліні, так що розмовляти будемо», – каже жінка.

«Багато всіх в Росії, стане більш доступними зв'язок, будемо з'єднуватись краще», – каже чоловік.

«Ну, якась надія на те, що ми будемо у складі Росії», – каже жінка.

Але, ось в чому справа. Легально, а не «вручну», перейти на +7 практично неможливо. Коротко про те, як працює мобільний зв'язок в ОРДЛО. Офіс «Київстару» в Донецьку бойовики захопили ще в 15-му. Вимкнули базові станції, а техніку просто «віджали» і на її базі запустили своїх мобільних операторів: «Фенікс» в Донецьку і «Лугаком» в Луганську. Устаткування «Lifecell» теж відібрали через рік. І за весь час війни на Донбасі вони якось функціонують на украденому і застарілому обладнанні. І якість зв'язку того ж «Фенікса» постійно про це нагадує.

«Дивлячись в якому районі живеш – так і працює. В центрі нормально, на околицях не дуже», – каже чоловік.

«Буває зв'язок поганий, але я думаю це залежить від місця де ти знаходишся», – підтверджує жінка.

Єдиний український мобільний оператор, який ще, хоч і з постійними збоями, працює в окупації – це Vodafonе. Представники оператора написали нам, що мережа працює в тих місцях, де залишилося справне обладнання, але гарантувати безперебійний зв'язок не можуть, так як фізичного доступу до цього обладнання в окупації вони не мають.

Так до чого велось: на застарілому обладнанні, без ліцензії на роумінг, так як це, по суті, роумінг, адже це територія України навіть для Росії, дуже малоймовірно, що якась російська компанія захоче вкладати великі гроші для того, щоб там повноцінно запрацював російський код + 7. Та й ще й під санкції в результаті потрапити.

«Скажімо так, може бути Росія захоче потім вкласти в це гроші і справді якимось чином потім ця сімка з'явиться у них на постійній основі. Поки що, я не бачу підстав для цього, для вкладень серйозних фінансових Росії для забезпечення зв'язку. Але, можна сказати однозначно, що якщо дійсно це трапиться, то, швидше за все вони відключать єдиний український оператор, який там працює – Vodafonе. Фактично, це буде політика поділу і витіснення нелояльного до них населення, тобто проукраїнського населення, витіснення з цієї території, і створення там такого заповідника «русского мира». Але це коштує дуже великих грошей», – вважає Сергій Гармаш, представник ОРДО в Тристоронній контактній групі .

Минулого місяця вже ходили чутки, що бойовики восени планують відрізати Vodafonе, але прямої загрози поки не надходило. Багатьох в Донецьку така інформація лякає. Адже, по суті, особливо для старшого покоління, це єдина ниточка телефонного зв'язку з рідними на неокупованій території.

«Бабусю торкнеться з дідусем точно, вони будуть не в захваті, що з родичами зв'язатися не зможуть», – каже дівчина.

«Погано, бо не зможуть люди додзвонитися звідти», – каже жінка

«Багато родичів і старі зв'язки, телефони. Це зараз дуже важливо, при відсутності транспортних зв'язків, хоча б зателефонувати», – додає інша.

Поки що говорити про те, чи буде сімка постійною чи ні, відключать Vodafonе чи ні – рано. 19 вересня пройдуть вибори в Держдуму РФ і тоді, можливо, стане трішки зрозуміліше, що було потрібно Росії, яка завалила окуповану частину Донбасу усіма цими паспортами, СНІЛСами і телефонними кодами – це просто спроба отримати голоси нових виборців чи все ж цілеспрямована інтеграція захопленої української території в РФ?

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ДОНБАС.РЕАЛІЇ: