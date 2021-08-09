Заключенные, погибшие в ОРДЛО, были убиты в Кировской колонии № 33 – Ризаева 

Смерти украинских заключенных, среди которых бронзовый чемпион мира по дзюдо 40-летний Евгений Сотников, на оккупированной территории были насильственными – это не случайность и не состояние здоровья. Но подробности о том, как именно это произошло, пока установить не удалось. Об этом в комментарии Радио Донбасс.Реалии сообщила советница главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайде Ризаева. Имя второго погибшего – Александр Давыдов. Она также уточнила, что все произошло в Кировской колонии №33. Кировское – оккупированный поселок в Донецкой области, после декоммунизации ему было возвращено историческое название Хрестовка, но в ОРДЛО до сих пор используется старое название.

Дзюдоист Евгений Сотников отбывал наказание за убийство по неосторожности еще с 2009 года. Его приговорили к 15 годам заключения, и в скором времени мужчина должен был освободиться.

Сотников – дважды бронзовый призер Чемпионата Европы по дзюдо (2003, 2008)и участник Олимпийских игр в Пекине 2008-го. В 2009 году в кафе в Запорожье он застрелил человека – как было указано в результатах следствия, за то, что тот отказался с ним выпивать. Сотникова приговорили сначала к пожизненному заключению, потом смягчили приговор.

В 2014-м Кировска колония №33 оказалась на подконтрольной российским гибридным формированиям территории. 6 августа 2021-го, по данным волонтера и советницы украинской делегации в ТКГ Гайде Ризаевой, Сотников вместе с еще двумя осужденными был убит.

«Ещо одного убитого зовут Александр Давыдов. Известно только, что они вместе находились. Не имею права разглашать больше подробностей, подождем заявления от украинской власти. Для родных Давыдова это было большим шоком, родные ждали своих близких в скором времени они должны были уже отбыть наказание и прибыть домой. Единственное, что могу сказать: эта информация подтвердилась со всех абсолютно источников. И от самих их родных. А подробности – тяжело что-либо говорить по данному инциденту, потому что наблюдать за этим ни у кого никакой возможности не было. Учитывая то, в каком страхе находятся другие осужденные, нам не сразу прийдет информация о том, как все это на самом деле происходило», – прокомментировала Ризаева.

Согласно информации советницы главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, смерти мужчин точно были насильственными – никто из них не умер естественный путем, как, скажем, один из заключенных, который недавно скончался в одной из колоний на территории, контролируемой группировкой «ЛНР», от онкологического заболевания.

«Смерть насильственная, а кем именно она совершена и каким методом она совершена – невозможно, остается только предполагать», – говорит она.

Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович подтвердил, что убийство троих людей имело место, по его данным, сначала двое осужденных убили третьего, затем конвой этих двоих расстрелял.

Убийство в Кировской колонии №33 – далеко не первое в местах лишения свободы за годы боевых действий. На территории, подконтрольной российским гибридным силам, ранее уже убивали как заключенных, так и пленных и заложников. К примеру, в 2019 году, по данным Восточной правозащитной группы, в донецком СИЗО №5 убили несовершеннолетнего. Как рассказывала Радио Донбасс.Реалии, директор организации Вера Ястребова, парню было всего 15 лет. По данным организации, сразу после трагедии в СИЗО начали обыск камер и усилили меры предосторожности, а еще туда пригласили проверку в виде «советников из РФ, которые отвечают за пенитенциарную систему на оккупированной части Донецкой области».

Вместе с тем, между Россией, контролирующей администрации ОРДЛО, и Украиной периодически происходила передача заключенных. Группировка «ЛНР» до 2019 года передала практически всех заключённых, которые захотели отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории, но с формированием «ДНР» этот процесс практически не происходил. Радио Донбасс.Реалии писало об историях заключенных, которые хотели перевестись для отбывания наказания на свободную часть страны.

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