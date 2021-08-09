Вбивство українців у колонії в ОРДЛО не має стосунку до перебігу конфлікту з РФ – Арестович

Вбивство трьох громадян України у колонії в місті Кіровську, підконтрольному угрупованню «ДНР», не має стосунку до перебігу конфлікту з Росією, заявив у коментарі Радіо Свобода речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

«Це 33-тя колонія в Кіровську Донецької області. Там дійсно відбулося потрійне вбивство: спочатку двоє ув’язнених вбили третього, а потім конвой вбив цих двох», – сказав Арестович.

Він додав, що це кримінальний злочин, який не має стосунку до перебігу конфлікту між Україною та Російською Федерацією.

За словами радниці голови української делегації в Тристоронній контактній групі Гайде Різаєвої, серед вбитих – чемпіон світу з дзюдо 40-річний Євген Сотников. Ім’я другого загиблого - Олександр Давидов.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.