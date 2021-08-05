Зеленський: 90% успіху в питанні повернення Донбасу і миру в Україні залежить від Путіна

Президент Володимир Зеленський заявляє, що успіх у питанні повернення окупованих територій Донбасу і встановлення миру в Україні на 90% залежить від президента Росії Володимира Путіна.

За словами Зеленського, він «дуже хоче» припинення війни на Донбасі і «все робить» для цього.

«Але, на жаль, не все від мене залежить. Я вважаю і абсолютно цього не приховую – і президент Російської Федерації знає мою думку – сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу, миру в Україні, деокупації наших територій залежить від однієї людини. І точно треба знати, що вона з цим живе. Люди на Донбасі повинні це розуміти», – заявив Зеленський в інтерв’ю телеканалу «Дім», оприлюдненому ввечері 5 серпня.

Щодо врегулювання ситуації на Донбасі, то, за словами президента, не можна сідати за стіл переговорів з людьми, в яких у руках зброя.

«Я завжди виступав за те, що перший пункт і «Мінська», і всіх домовленостей... суть – припинення вогню… Потрібно хоча б перестати стріляти, щоб про щось говорити. Це факт», – додав Зеленський.

В оприлюдненому раніше сьогодні уривку загаданого інтерв’ю Зеленський заявив, що окуповані території на Донбасі ніколи не будуть російськими, і закликав тих жителів цих територій, які вважають себе росіянами, а регіон – російським, їхати і «шукати собі місце в Росії».

У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський на зустрічі «нормандської четвірки» в Парижі сказав, що дає собі рік на те, щоб закінчити війну на Донбасі.

Зеленський у квітні цього року запропонував російському президенту зустрітися на Донбасі, Путін сказав, що готовий до зустрічі в Москві.

Згодом Зеленський заявив, що підготовка його зустрічі з Путіним триває. При цьому він додав, що має значення зміст розмови, а не місце, де її проводити. Речник Кремля Дмитро Пєсков казав, що Путін може обговорювати зі своїм українським колегою питання двосторонніх відносин, але не ситуацію на Донбасі.