Зеленський відповів Путіну на заяви про «один народ» і «зовнішнє управління» Україною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці і росіяни «точно не є одним народом». Він сказав про це інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», оприлюдненому 1 липня, коментуючи вчорашні заяви російського президента Володимира Путіна.

«Давайте, нарешті, розставимо крапки над «i». Ми точно не один народ. Так, в нас є багато спільного. У нас спільна частина історії, пам’ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії… Але ми, повторю ще раз, не один народ. Були б одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Держдумою майорів би жовто-блакитний прапор. Тож точно не один народ. У кожного з нас свій шлях», – сказав Зеленський.

За його словами, в українців і росіян повинна бути одна мета – закінчити війну на Донбасі, повернути Україні її території. «І ще дещо – неможливо одночасно говорити про «один народ» і відверто захоплювати наші території і продовжувати бійню на Донбасі. Це ж очевидно», – додав він.

Зеленський також заявив, що тези Путіна про «зовнішнє управління» є «суто пропагандистською мантрою» для внутрішнього споживача в самій Росії.

«Бо в реальному світі всі питання щодо України вирішуються суто в Україні й українською державою, а точно не в будь-якій сусідній країні й точно не «тіньовими посередниками», які зараз перебувають під домашнім арештом чи в розшуку», – сказав президент.

За його словами, нещодавній саміт США-Росія показав, що питання України не вирішуються «навіть у форматі прямої комунікації» американського та російського президентів.

«У нас у країні, до речі, дуже популярна фраза «нічого про Україну без України». Ось саме так і працює наша держава зараз. Події, які відбуваються на глобальному політичному ринку, це тільки доводять. Більше того, вже 12 липня відбудеться моя особиста зустріч із канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель. Наприкінці липня будуть прямі переговори з президентом США Джо Байденом», – сказав Зеленський.

Президент України підтвердив, що готовий зустрітися з президентом Росії, «якщо його справді цікавить вирішення низки кризових питань, які об’єктивно існують у двосторонніх відносинах України та Росії».

«В будь-якому разі підготовка до цього непростого матчу триває», – додав він.

Напередодні під час «прямої лінії» президент Росії Володимир Путін заявив, що не вважає український народ «недружнім», натомість вважає таким керівництво України.

Путін зауважив, що в Україні, як і в Росії, вистачає «вузьколобих людей», які «руйнують країну», зокрема, притискаючи опозицію. Зокрема, він заявив про «несправедливе» переслідування проросійського політика, свого кума Віктора Медведчука, якого Путін назвав «українським націоналістом».

Президент Росії додав, що не відмовляється від ідеї зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, утім, за його словами, «спершу слід зрозуміти, про що говорити». Путін заявив, що ключові українські питання вирішуються «не в Києві, а у Вашингтоні, частково у Берліні, і Парижі».

Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував у твіттері на слова Путіна.

«Коли Путін заводить стару пісню про «зовнішнє управління», це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві. Позиція президента Зеленського і воля українського народу чітка: це наша країна і ніхто не буде вирішувати нашу долю крім нас самих», – наголосив міністр.

Цього місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що можливість його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним «занадто відтягує» саме російська сторона.

«Порушують питання російської мови, церкви тощо. Навіть у засобах масової інформації обговорюють мою фігуру – це дуже «важливо» у двосторонніх відносинах, коли йде війна…», – заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що російська сторона апелює до України не тими питаннями, які мають бути головними.

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Перед цим президент України Володимир Зеленський щодо безпосередньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що сторони мають зустрітися «або в одному з місць конфлікту, або на нейтральній території», а не у Москві, як запропонував Кремль.

Він запропонував російському президенту зустрітися на Донбасі, а Путін сказав, що готовий до зустрічі в Москві. Згодом Зеленський заявив, що підготовка його зустрічі з Путіним триває. При цьому він додав, що має значення зміст розмови, а не місце, де її проводити. Речник Кремля Дмитро Пєсков казав, що Путін може обговорювати зі своїм українським колегою питання двосторонніх відносин, але не ситуацію на Донбасі.