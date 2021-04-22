Путін не погодився їхати на Донбас – запросив Зеленського до Москви

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність у Москві обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час. Про це 22 квітня повідомляють російські державні інформагенції.

Путін стверджує, що «останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини», але якщо президент Зеленський хоче розпочати відновлення таких відносин, Росія вітатиме це. Таку заяву Путін зробив під час переговорів із Олександром Лукашенком.

Путін повторив російський наратив, що для розв’язання проблеми Донбасу керівництву України потрібно спілкуватися з угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», а вже потім із Росією.

Українська влада не вважає контрольовані Москвою утворення на Донбасі самостійними акторами та відкидає ідею прямих переговорів із цими угрупованнями. У межах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі сторонами діалогу є Україна, Росія та Організація з безпеки та співпраці в Європі.

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня оприлюднив у соціальних мережах відеоролик, у якому запропонував російському лідерові Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де триває війна».

Зеленський відзначив, що під час зустрічі радників лідерів «нормандського формату» пролунала пропозиція провести засідання на лінії розмежування на Донбасі, щоб «максимально зрозуміти ситуацію».

«Я щомісяця там буваю. Пане Путін! Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна», – наголосив Зеленський.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 36 українських військовослужбовців (із них близько 29 лише протягом цього року), ще понад 85 були поранені чи зазнали бойових травм.