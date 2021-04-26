Бойовики захопили місто влітку 2014 року і утримують під контролем досі. Від населеного пункту на Донбасі до кордону з Росією – всього десять кілометрів. Ми побували на непідконтрольній частині узбережжя Азовського моря. Ексклюзивний репортаж.
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Ексклюзив. «ДНР» сьогодні: до чого готуються в тилу бойовиків?
Бойовики захопили місто влітку 2014 року і утримують під контролем досі. Від населеного пункту на Донбасі до кордону з Росією – всього десять кілометрів. Ми побували на непідконтрольній частині узбережжя Азовського моря. Ексклюзивний репортаж.
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