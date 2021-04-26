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26 квітня 2021, Київ 13:22
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Ексклюзив. «ДНР» сьогодні: до чого готуються в тилу бойовиків?

Ексклюзив. «ДНР» сьогодні: до чого готуються в тилу бойовиків?
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Ексклюзив. «ДНР» сьогодні: до чого готуються в тилу бойовиків?

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Новоазовськ – українське місто в Донецькій області, яке окупувало угруповання «ДНР».

Бойовики захопили місто влітку 2014 року і утримують під контролем досі. Від населеного пункту на Донбасі до кордону з Росією – всього десять кілометрів. Ми побували на непідконтрольній частині узбережжя Азовського моря. Ексклюзивний репортаж.

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