Влада Чехії наказала 18 російським дипломатам покинути країну після того, як чеська розвідка виявила, що російські військові агенти були причетні до вибуху на складі боєприпасів поблизу Врбєтіце 20 жовтня 2014 року.
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив журналістам пізно ввечері 17 квітня, що рішення про вислання росіян ухвалене на основі «однозначних доказів», наданих слідчими чеських спецслужб.
«Чеська Республіка «повинна реагувати на ці безпрецедентні викриття відповідним чином», – сказав Бабіш.
У смертельному вибуху на чеському складі в 2014 році Прага звинувачує російських агентів (фотогалерея)
Влада Чехії наказала 18 російським дипломатам покинути країну після того, як чеська розвідка виявила, що російські військові агенти були причетні до вибуху на складі боєприпасів поблизу Врбєтіце 20 жовтня 2014 року.