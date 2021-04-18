У смертельному вибуху на чеському складі в 2014 році Прага звинувачує російських агентів (фотогалерея)

11 Підрозділ 29155 пов’язаний із низкою спроб замаху та інших диверсій по всій Європі, включаючи отруєння в 2018 році колишнього подвійного агента Росії Сергія Скрипаля та його дочки в Англії. Також чеська поліція оголосила, що розшукує двох підозрюваних російських агентів, які мали паспорти на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова. Ці імена відповідають іменам двох чоловіків, яких Велика Британія звинуватила в отруєннях Скрипалів. Особи підозрюваних встановлено як Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу, які, як повідомляється, працювали в підрозділі 29155