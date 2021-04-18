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18 квітня 2021, Київ 16:32
Фотогалереї

У смертельному вибуху на чеському складі в 2014 році Прага звинувачує російських агентів (фотогалерея)

Влада Чехії наказала 18 російським дипломатам покинути країну після того, як чеська розвідка виявила, що російські військові агенти були причетні до вибуху на складі боєприпасів поблизу Врбєтіце 20 жовтня 2014 року.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив журналістам пізно ввечері 17 квітня, що рішення про вислання росіян ухвалене на основі «однозначних доказів», наданих слідчими чеських спецслужб.

«Чеська Республіка «повинна реагувати на ці безпрецедентні викриття відповідним чином», – сказав Бабіш.

Піротехнік оглядає місце після вибуху в 2014 році. Існує &laquo;обґрунтована підозра щодо ролі членів російської військової розвідки... у вибуху&raquo;, заявив прем&#39;єр-міністр Чехії Андрей Бабіш
1 Піротехнік оглядає місце після вибуху в 2014 році. Існує «обґрунтована підозра щодо ролі членів російської військової розвідки... у вибуху», заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш
Вибух підірвав 50 метричних тонн боєприпасів, які там зберігалися. Двоє людей загинули
2 Вибух підірвав 50 метричних тонн боєприпасів, які там зберігалися. Двоє людей загинули
Місце вибуху оглядають за допомогою дрону. Через два місяці після першого вибуху на тому самому місці відбувся настпуний, цього разу було підірвано 13 тонн боєприпасів
3 Місце вибуху оглядають за допомогою дрону. Через два місяці після першого вибуху на тому самому місці відбувся настпуний, цього разу було підірвано 13 тонн боєприпасів
Причина вибухів ніколи не була публічно розкрита. Незрозуміло, чи з&#39;явилася нова інформація, яка спонукала владу Чехії зробити це, або чому уряд вирішив піти зараз проти росіян
4 Причина вибухів ніколи не була публічно розкрита. Незрозуміло, чи з'явилася нова інформація, яка спонукала владу Чехії зробити це, або чому уряд вирішив піти зараз проти росіян
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Чеський часопис &laquo;Респект&raquo; повідомив, що знищені боєприпаси та озброєння були призначені для України, яка в 2014 році активно воювала з російськими гібридними силами на сході України. Збройне протистояння триває вже 7 років. Від початку нового року загинуло понад 25 українських військових
6 Чеський часопис «Респект» повідомив, що знищені боєприпаси та озброєння були призначені для України, яка в 2014 році активно воювала з російськими гібридними силами на сході України. Збройне протистояння триває вже 7 років. Від початку нового року загинуло понад 25 українських військових
6 грудня 2014 року піротехнікам вдалося вилучити артилерійський снаряд, вклинений у дах пошкодженої будівлі біля депо
7 6 грудня 2014 року піротехнікам вдалося вилучити артилерійський снаряд, вклинений у дах пошкодженої будівлі біля депо
Місцевих жителів евакуювали з околиць Врбєтіц через кілька днів після вибуху у зв&#39;язку з небезпекою, яку виявили піротехніки
8 Місцевих жителів евакуювали з околиць Врбєтіц через кілька днів після вибуху у зв'язку з небезпекою, яку виявили піротехніки
Посольство Росії в Празі. Москва попередила про наслідки у відповідь на видворення з російських дипломатів. &laquo;Прага добре знає, що відбувається після такого фокусу&raquo;,&nbsp;&ndash; сказала прессекретар МЗС Росії Марія Захарова
9 Посольство Росії в Празі. Москва попередила про наслідки у відповідь на видворення з російських дипломатів. «Прага добре знає, що відбувається після такого фокусу», – сказала прессекретар МЗС Росії Марія Захарова
Прем&#39;єр-міністр Чехії Андрей Бабіш (праворуч) та міністр внутрішніх справ і виконувач обов&#39;язків міністра закордонних справ Ян Гамачек розмовляють із журналістами на надзвичайній пресконференції, яка відбулася пізно ввечері 17 квітня. Бабіш звинуватив у вибухах російське військове розвідувальне відомство, відоме як ГРУ, і особливо секретний підрозділ, відомий як підрозділ 29155
10 Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш (праворуч) та міністр внутрішніх справ і виконувач обов'язків міністра закордонних справ Ян Гамачек розмовляють із журналістами на надзвичайній пресконференції, яка відбулася пізно ввечері 17 квітня. Бабіш звинуватив у вибухах російське військове розвідувальне відомство, відоме як ГРУ, і особливо секретний підрозділ, відомий як підрозділ 29155
Підрозділ 29155 пов&rsquo;язаний із низкою спроб замаху та інших диверсій по всій Європі, включаючи отруєння в 2018 році колишнього подвійного агента Росії Сергія Скрипаля та його дочки в Англії. Також чеська поліція оголосила, що розшукує двох підозрюваних російських агентів, які мали паспорти на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова. Ці імена відповідають іменам двох чоловіків, яких Велика Британія звинуватила в отруєннях Скрипалів. Особи підозрюваних встановлено як Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу, які, як повідомляється, працювали в підрозділі 29155
11 Підрозділ 29155 пов’язаний із низкою спроб замаху та інших диверсій по всій Європі, включаючи отруєння в 2018 році колишнього подвійного агента Росії Сергія Скрипаля та його дочки в Англії. Також чеська поліція оголосила, що розшукує двох підозрюваних російських агентів, які мали паспорти на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова. Ці імена відповідають іменам двох чоловіків, яких Велика Британія звинуватила в отруєннях Скрипалів. Особи підозрюваних встановлено як Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу, які, як повідомляється, працювали в підрозділі 29155

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