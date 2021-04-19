Високопоставлений чеський чиновник заявив, що Росія, можливо, вчинила «акт державного тероризму» в його країні. Уряд Чехії вислав 18 російських дипломатів після повідомлень чеської розвідки про те, що у смертельному вибуху на складі боєприпасів у 2014 році були задіяні особи, пов’язані з Москвою. Чеська поліція оголосила в розшук двох підозрюваних російських агентів. Вони є тими самими двома чоловіками, які у 2018 році були причетні до нападу з використанням речовини нервово-паралітичної дії «Новичок» у Солсбері, у Великій Британії, проти колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля. Росія спростувала звинувачення як «абсурдні» і заявила про відплату. (Автор: Рей Ферлонґ. Джерело: CNN Prima News, AP, AFP, Reuters, CCTV, FORUM 24)