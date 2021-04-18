Росія видворяє 20 працівників посольства Чехії у відповідь на схожий крок Праги

Росія оголосила, що видворяє 20 працівників посольства Чехії в Москві після того, як Чехія видворила 18 дипломатів російського посольства в Празі, яких викрили як працівників російських спецслужб.

Як заявили в Міністерстві закордонних справ Росії, 16 чеських дипломатів і ще чотири працівники посольства мають залишити Росію до кінця дня 19 квітня.

У Чехії з цього приводу зазначають, що виїхати мусить практично весь політичний відділ чеського посольства, і в Москві залишиться лише близько п’яти чеських дипломатів.

Крім того, їм дали на виїзд практично добу; Чехія, видворяючи російських дипломатів-розвідників, дала їм на це дві доби.

Як пише чеське інтернет-видання Novinky.cz, у посольстві Росії в Празі до взаємних видворень працювало близько 120 осіб, у посольстві Чехії в Москві близько 60.

Увечері 17 квітня прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що існує обґрунтована підозра про причетність працівників російської військової розвідки, відомої як ГРУ, до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року.

У зв’язку з цим виконувач обов’язків міністра закордонних справ Чехії Ян Гамачек, який є також віцепрем’єром і міністром внутрішніх справ, оголосив про видворення з країни 18 російських дипломатів, які були ідентифіковані як працівники російських спецслужб – ГРУ, а також служби зовнішньої розвідки СВР.

Поліція Чехії у зв’язку з тими вибухами на складах озброєнь 2014 року оголосила в розшук двох працівників ГРУ – тих самих, яких вважають причетними до отруєння в Великій Британії подвійного агента Росії Сергія Скрипаля і його дочки 2018 року бойовою хімічною отруйною речовиною з групи «новачок».

Як мовиться в повідомленні, поліція, а також чеський Національний центр боротьби проти організованої злочинності просять про допомогу в розшуку двох осіб, які під час перебування в Чехії в жовтні 2014 року використовували принаймні по дві ідентичності: паспорти громадян Росії на імена Олександр Петров і Руслан Боширов, а також паспорти громадян Молдови на ім’я Ніколай Попа і Таджикистану на ім’я Руслан Табаров.

Раніше цих працівників російської військової розвідки ідентифікували як Анатолія Чепігу і Олександра Мішкіна.

За даними чеських засобів інформації, озброєння з тих складів, чи принаймні частина їх, планувалися для передачі Україні, яка вкрай потребувала їх на початку агресії Росії. Посередником виступав болгарин Еміліан Ґебрев, легальний торговець озброєннями, який сам 2015 року став об’єктом двох спроб ГРУ отруїти його «новачком».

Вибухи на складі озброєнь у місцевості Врбетіце на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року. Внаслідок першого з вибухів дві людини загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Недержавна комерційна фірма, яка була легальним оператором складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.