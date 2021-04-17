18 російських дипломатів повинні покинути Чехію у зв’язку з роботою у російських спецслужбах

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш і перший віцепрем’єр уряду Ян Гамачек на надзвичайній пресконференції заявили, що 18 дипломатів посольства Росії в Чеській республіці були ідентифіковані як представники російських спецслужб.

Зокрема, як заявив Бабіш, російські дипломати причетні до вибухів складів з боєприпасами в селищі Врбєтіце, які стались у жовтні й грудні 2014 року. Тоді під час вибухів загинуло двоє людей.

«На основі однозначних доказів, отриманих під час розслідування чеських спецслужб, я повинен контатувати, що існує доказове підозріння про залучення офіцерів російської спецслужби ГРУ, частини 29155, до вибуху складів з боєприпасами на терені селища Врбєтіце у 2014 році», – заявив Бабіш.

Він також зазначив, що президент країни Мілош Земан був поінформований про видворення російських дипломатів і «висловив нам свою абсолютну підтримку».

Також чеська поліція заявила, що у зв’язку з вибухами складів з боєприпасами в селищі Врбєтіце двох росіян оголосили у розшук.

18 російських дипломатів мають покинути Чехію у найближчі 48 годин.

Реакція російської сторони наразі невідома.