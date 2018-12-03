Служба безпеки Чехії вказує на небезпеку шпигунства Росії

Російське шпигунство є чи не найбільшою небезпекою для Чехії, попереджає чеська Служба безпеки та інформації (BIS). Інтернет-видання Aktualně.cz опублікувало щорічний звіт, в якому BIS наголосила, що російська пропаганда, вплив та бажання спецслужб Росії контролювати політичне та суспільне життя залишається однією із головних проблем чеської безпеки.

За висновками чеської контррозвідки, чеські політики поводяться легковажно, оскільки вони мало приділяють уваги російському шпигунству, головною особливістю якого є взаємопов’язаність державних інтересів із економічною номенклатурою. Така специфіка, за їхніми словами, типова для країн із авторитарним характером правління.

Російські шпигуни за останній рік не обмежувалися лише збором інформації, але й намагалися напряму впливати на політичне та суспільне життя в країні, йдеться у повідомленні. Серед головних методів, якими здійснюється пропаганда, – інформаційна війна, політичне втручання, дезінформація, корупційні та економічні махінації.

При цьому такі заходи вважаються частиною російської гібридної стратегії, яку вона спрямовує проти НАТО та ЄС.

«Таке послаблення здійснюється завдяки внутрішньому послабленню в окремих європейських країнах», – наголосила чеська служба безпеки.

Чеське суспільство не дивиться на проблему російського шпигунства і пропаганди глобально, зазначено у звіті. Зокрема, за дезінформаційними російськими сайтами, які мають за мету лише відволікати увагу, варто бачити добре продумані кроки російського впливу.

Переважна більшість дезінформаційних веб-сайтів чеською мовою створюється чеськими громадянами, фанатами російської ідеології, які не вміють критично мислити та переконані у шкідливості НАТО, ЄС, США та ліберальної демократії.

«Такі активісти виступають в рамках своїх громадянських прав, вони поширюють інформацію, у правдивість якої самі вірять. Їхні дії можна піддавати критиці лише в рамках свободи слова та цивільно-правових суперечок», – йдеться у звіті.

Але це не ставить під сумнів що російська сторона використовує таких людей та їхні інтернет-проекти для просування власної пропаганди.

Особлива увага до посольства Росії

Особливу увагу, як і протягом минулих років, чеська контррозвідка звертає на членів російського посольства, та попереджає що бути інформаційним донощиком може бути хто завгодно «від посла до водія».

«Те, що ми деяких людей вважаємо дипломатами, ще не значить що вони для нас не можуть становити загрозу або бути проблемою», – наголошено у звіті.

Завдяки непропорційному співвідношенню кількості працевлаштованих дипломатів – Чехія для Росії й досі залишається країною із вигідними позиціями для шпигунства.

У 2016 році в російському посольстві в Чехії працювало 43 дипломати і 76 адміністративних працівників. Два генеральні консульства працевлаштовували 8 дипломатів і 10 адміністративних працівників. Загалом – 140 осіб.

Натомість представництво Чехії у Москві працевлаштовувало 14 дипломатів і 33 недипломатичних працівники. У генеральному консульстві в Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі працювало 6 дипломатів і 12 недипломатичних працівники. Тобто, загалам, 65 осіб.

Міністерство закордонних справ Чехії вже веде переговори із російською стороною щодо зменшення кількості дипломатів у російському посольстві.

«Кількість дипломатів, і головне – недипломатичних працівників у російському посольстві мала б відповідати розміру країни, якою є Чеська Республіка», – наголосив міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек.

BIS у своїх звітах регулярно називає посольство в Празі центром російської розвідувальної активності не тільки в Чехії, але і в Центрально-Європейському регіоні.

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