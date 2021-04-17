Чехія підозрює «Петрова» і «Боширова» у причетності до вибухів на складі боєприпасів у 2014 році

Чеська влада розшукує імовірних агентів російського Головного управління Генштабу (ГРУ), яких звинувачували в отруєнні Скрипалів у Британії, а тепер підозрюють у причетності до двох вибухів на складі боєприпасів в Чехії в жовтні і грудні 2014 року. В результаті вибухів тоді загинуло двоє людей.

Національне управління по боротьбі з організованою злочинністю Чехії просить посприяти в розшуку і затриманні двох підозрюваних, які в період з 11 по 16 жовтня 2014 року перебували на території країни, переїжджаючи з Праги до Моравсько-Сілезького та Злинського краю.

Підозрювані користувалися документами, щонайменше, на дві особи. Спочатку вони пред'являли російські паспорти, видані на ім'я Олександра Петрова, 13 липня 1979 року народження і Руслана Боширова 18 липня 1979 року народження.

Потім вони пред'являли паспорти, видані громадянину Республіки Молдова Ніколає Попа 18 липня 1979 року народження і громадянину Таджикистану на ім'я Руслана Табарова, 23 жовтня 1975 року народження, мовиться у повідомленні.

Це саме ті люди, яких британська влада підозрює в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері в 2018 році. Стверджується, що це агенти російського Головного управління Генштабу (ГРУ), чиї справжні імена – Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін.

Влада Чехії підозрює їх у причетності до двох вибухів на складі боєприпасів в країні в жовтні і грудні 2014 року. Про це оголосив у суботу прем'єр-міністр Андрій Бабіш.

Прем’єр Андрей Бабіш і перший віцепрем’єр уряду Ян Гамачек на надзвичайній пресконференції заявили, що 18 дипломатів посольства Росії в Чеській республіці були ідентифіковані як представники російських спецслужб.

Зокрема, як заявив Бабіш, російські дипломати причетні до вибухів складів з боєприпасами в селищі Врбєтіце, які стались у жовтні й грудні 2014 року. Тоді під час вибухів загинуло двоє людей.

«На основі однозначних доказів, отриманих під час розслідування чеських спецслужб, я повинен контатувати, що існує доказова підозра щодо залучення офіцерів російської спецслужби ГРУ, частини 29155, до вибуху складів з боєприпасами на терені селища Врбєтіце у 2014 році», – заявив Бабіш.

Він також зазначив, що президент країни Мілош Земан був поінформований про видворення російських дипломатів і «висловив нам свою абсолютну підтримку».

За його словами, є підозра, що 18 співробітників російського посольства працюють на ГРУ або СВР. Їм наказано покинути Чехію протягом 48 годин.

Реакції російської сторони поки немає.