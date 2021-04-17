Чехія: російські спецслужби причетні до вибухів на артскладах 2014 року, в розшук оголошені «Петров і Боширов»

Поліція Чехії у зв’язку з вибухами на складах боєприпасів у цій країні 2014 року оголосила в розшук двох працівників працівників російської військової розвідки, відомої як ГРУ, – тих самих, яких вважають причетними до отруєння в Великій Британії подвійного агента Росії Сергія Скрипаля і його дочки 2018 року бойовою хімічною отруйною речовиною з групи «новачок».

Як мовиться в повідомленні, поліція, а також чеський Національний центр боротьби проти організованої злочинності просять про допомогу в розшуку двох осіб, які під час перебування в Чехії в жовтні 2014 року використовували принаймні по дві ідентичності: паспорти громадян Росії на імена Олександр Петров і Руслан Боширов, а також паспорти громадян Молдови на ім’я Ніколай Попа і Таджикистану на ім’я Руслан Табаров.

Поліція Чехії: Національний центр боротьби проти організованої злочинності просить у зв’язку з перевіркою обставин тяжкої кримінальної діяльності про допомогу в розшуку двох осіб

Оприлюднені фотографії відповідають знімкам чоловіків, яких у Великій Британії підозрюють в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки Юлії, а також іще двох людей 2018 року бойовою хімічною отруйною речовиною з групи «новачок» і які виступали там під вигаданими іменами Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Як з’ясувало раніше громадянське розслідування міжнародної групи Bellingcat, ідеться насправді про Олександра Мішкіна й Анатолія Чепігу, працівників російської військової розвідки, широко відомої за попереднім скороченням ГРУ.

Як заявив речник чеського Національного центру боротьби проти організованої злочинності Ярослав Ібегей, ці двоє перебували в Чехії – в столиці Празі, а потім на сході країни – в жовтні 2014 року.

Вибухи на складах боєприпасів у місцевості Врбетіце на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року. Внаслідок першого з вибухів дві людини загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Фірма, яка була оператором цих складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що існує обґрунтована підозра про причетність до тих вибухів працівників російської військової розвідки, відомої як ГРУ.

У зв’язку з цим виконувач обов’язків міністра закордонних справ Чехії Ян Гамачек, який є також віцепрем’єром і міністром внутрішніх справ, оголосив про видворення з країни 18 російських дипломатів, які були ідентифіковані як працівники російських спецслужб – ГРУ, а також служби зовнішньої розвідки СВР.

Вони мають залишити Чехію протягом 48 годин.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс

Посла Росії вже повідомили про це, Прага веде з цього приводу консультації зі своїми міжнародними партнерами.

Як сказав Бабіш, про результати розслідування чеських спецслужб поінформований президент Чехії Мілош Земан, який висловив «абсолютну згоду» з нинішніми рішеннями уряду. Земан відомий своїми проросійськими поглядами.

Андрей Бабіш: «Чехія видворить 18 працівників російського посольства. Існує обґрунтована підозра про причетність працівників російської таємної служби ГРУ до вибухів складів боєприпасів у Врбетіце. Ціную роботу наших спецслужб, поліції і особливо Національного центру боротьби проти організованої злочинності для викриття цієї безпрецедентно скандальної акції».

У Росії на ці події вже відреагувала речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Вона відповіла на них, як її цитують російські засоби інформації, короткою фразою без подальших подробиць: «Празі добре відомо, що настане слідом за такими фокусами».