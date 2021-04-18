Чехія: російський «Росатом» не допустять до добудови АЕС після викриття причетності спецслужб Росії до вибуху 2014 року

Чехія не допустить російську державну компанію «Росатом» до участі в тендері на побудову нового енергоблоку на одній із атомних електростанцій країни після того, як була викрита участь спецслужб Росії в підриві складів озброєння, внаслідок чого 2014 року загинули двоє чеських громадян.

Цю інформацію підтвердив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після того, як раніше 18 квітня про це заявив віцепрем’єр, міністр промисловості і торгівлі країни Карел Гавлічек.

За словами посадовців, тепер російську компанію навіть не запросять до перевірок спецслужбами, які необхідні для участі в тендері.

Попереднього вечора, 17 квітня, коли в Чехії повідомили про викриття, перші заяви щодо подальшої можливості для «Росатому» брати участь у тендері ще лише давали знати, що це тепер «вкрай мало ймовірне».

При цьому попередніми днями в чеській опозиції різко критикували чинну владу за те, що, мовляв, попередні умови тендеру були, за словами опозиції, виписані так, щоб забезпечити перемогу російської компанії.

На початку року уряд Чехії вирішив не допустити до майбутнього тендеру на побудову ще одного, п’ятого енергоблоку атомної електростанції Дуковани компанію-претендента з Китаю, посилаючись на міркування національної безпеки. Водночас чіткого рішення щодо російської компанії тоді не ухвалили, попри застереження чеських спецслужб і політиків про необхідність виключити й її.

Водночас значну підтримку участі Китаю, а особливо Росії в добудові АЕС висловлював президент Чехії Мілош Земан, відомий своїми прокитайськими і особливо проросійськими поглядами.

Увечері 17 квітня прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що існує обґрунтована підозра про причетність працівників російської військової розвідки, відомої як ГРУ, до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року.

У зв’язку з цим виконувач обов’язків міністра закордонних справ Чехії Ян Гамачек, який є також віцепрем’єром і міністром внутрішніх справ, оголосив про видворення з країни 18 російських дипломатів, які були ідентифіковані як працівники російських спецслужб – ГРУ, а також служби зовнішньої розвідки СВР. Вони мають залишити Чехію протягом 48 годин.

Поліція Чехії у зв’язку з тими вибухами на складах озброєнь 2014 року оголосила в розшук двох працівників ГРУ – тих самих, яких вважають причетними до отруєння в Великій Британії подвійного агента Росії Сергія Скрипаля і його дочки 2018 року бойовою хімічною отруйною речовиною з групи «новачок».

Як мовиться в повідомленні, поліція, а також чеський Національний центр боротьби проти організованої злочинності просять про допомогу в розшуку двох осіб, які під час перебування в Чехії в жовтні 2014 року використовували принаймні по дві ідентичності: паспорти громадян Росії на імена Олександр Петров і Руслан Боширов, а також паспорти громадян Молдови на ім’я Ніколай Попа і Таджикистану на ім’я Руслан Табаров.

Раніше цих працівників російської військової розвідки ідентифікували як Анатолія Чепігу і Олександра Мішкіна.

За даними чеських засобів інформації, озброєння з тих складів, чи принаймні частина їх, планувалися для передачі Україні, яка вкрай потребувала їх на початку агресії Росії. Посередником виступав болгарин Еміліан Ґебрев, легальний торговець озброєннями, який сам 2015 року став об’єктом двох спроб ГРУ отруїти його «новачком».

Вибухи на складі озброєнь у місцевості Врбетіце на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року. Внаслідок першого з вибухів дві людини загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Недержавна комерційна фірма, яка була легальним оператором складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.