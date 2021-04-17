Боєприпаси зі складу в Чехії, підірваного, ймовірно, з участю агентів Росії 2014 року, могли призначатися Україні – ЗМІ

Озброєння з чеського складу, підірваного восени 2014 року, ймовірно, з участю агентів військової розвідки Росії, могли призначатися для України, яка тоді потерпала від їхньої нестачі, пишуть чеські засоби інформації і громадянські розслідувачі. Група Bellingcat обіцяє з цього приводу своє нове розслідування.

Як пише чеське видання Respekt, відоме своїми журналістськими розслідуваннями, поліція підозрює, що за цими вибухами, внаслідок яких загинули дві людини, стоять двоє працівників російської військової розвідки, відомої за попереднім скороченням ГРУ, Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін. Це ті самі люди, які під вигаданими особами «Олександра Петрова» і «Руслана Боширова», як вважають, труїли 2018 року в Великій Британії російського подвійного агента Сергія Скрипаля 2018 року бойовою хімічною отруйною речовиною з групи «новачок», але не досягли своєї мети.

У перебігу того візиту до Чехії 2014 року вони замовили собі й відвідини складу озброєнь у місцевості Врбетіце на сході Чехії, оператором якого є комерційна фірма, – але при цьому зареєструвалися з іншими паспортами, ніж ті, з якими вони перетнули чеський кордон. Для перетину кордону Чепіга й Мішкін скористалися російськими паспортами на імена Петрова і Боширова, але для відвідин складу подали паспорти на імена громадян Таджикистану Руслана Табарова і Молдови Ніколая Попи.

При цьому, пише видання, посилаючись на дані поліції, саме в час, коли обидва мали замовлені відвідини складу в Чехії, там якраз готувалися відвантажувати озброєння, що їх закупив відомий болгарський торговець таким товаром Еміліан Ґебрев – який, найімовірніше, мав передати його Україні, яка потерпала від війни Росії проти неї, і тому став ціллю нападу для ГРУ. Пізніше, 2015 року, він теж став об’єктом двох спроб отруєнь «новачком» – як вважає болгарське розслідування, через те, що він постачав озброєння Міністерству внутрішніх справ України і його Національній гвардії, які протистояли російській гібридній агресії на частині сходу України.

За словами журналістів, поліція припускає, що вибуховий пристрій, закладений на складі в Чехії, ймовірно, мав спрацювати під час транспортування і тим підірвати позиції Ґебрева в очах його партнерів, але два загиблі чеські працівники складу могли несвідомо спричинити вибух передчасно.

Тижневик «Респект»: «За вибухом складу боєприпасів у Врбетіце стоять російські агенти, які намагалися вбити Скрипаля. Поліція працює з версією, що агенти хотіли 2014 року вивести з ладу партію озброєння для України. Чехія видворить 18 російських дипломатів»

Діяльність працівників російської військової розвідки, відомої як ГРУ, зокрема в справі отруєння Скрипаля і Ґебрева, багато висвітлювала міжнародна група громадянських розслідувань Bellingcat. Нині один із її провідних розслідувачів Христо Ґрозев підтвердив, що саме в день першого з двох вибухів на чеському складі, 16 жовтня 2014 року, Ґебрев здійснював там закупівлю озброєння. За словами Ґрозева, це й дає остаточну відповідь на те, чому ГРУ майже вбило Ґебрева, його сина і директора виробництва його фірми в квітні 2015 року.

Але, додав Ґрозев, схоже, чеська поліція ще не з’ясувала, що в той час до Чехії приїжджали не тільки згадані двоє службовців російської військової частини ГРУ 21955, а й іще кілька, включно з усім її керівництвом. За його словами, група Bellingcat якнайшвидше оприлюднить своє розслідування з цього приводу.

Він також зазначає, що, коли президент Росії Володимир Путін нагородив Мішкіна і Чепігу званнями «Героя Росії» наприкінці 2014-го чи на початку 2015 року, розслідувачі вважали, що причиною була їхня участь у захопленні Криму. «Проте ця успішна операція в Чехії стає набагато ймовірнішим поясненням», – пише він про підрив складів озброєнь у Чехії восени 2014 року.

Раніше 17 квітня прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що існує обґрунтована підозра про причетність до тих вибухів працівників російської військової розвідки, відомої як ГРУ.

У зв’язку з цим виконувач обов’язків міністра закордонних справ Чехії Ян Гамачек, який є також віцепрем’єром і міністром внутрішніх справ, оголосив про видворення з країни 18 російських дипломатів, які були ідентифіковані як працівники російських спецслужб – ГРУ, а також служби зовнішньої розвідки СВР. Вони мають залишити Чехію протягом 48 годин.

Прага веде з цього приводу консультації зі своїми міжнародними партнерами.

Поліція Чехії у зв’язку з тими вибухами на складі озброєнь 2014 року оголосила в розшук двох працівників ГРУ – тих самих, яких вважають причетними до отруєння в Великій Британії подвійного агента Росії Сергія Скрипаля і його дочки 2018 року бойовою хімічною отруйною речовиною з групи «новачок». Як мовиться в повідомленні, поліція, а також чеський Національний центр боротьби проти організованої злочинності просять про допомогу в розшуку двох осіб, які під час перебування в Чехії в жовтні 2014 року використовували принаймні по дві ідентичності: паспорти громадян Росії на імена Олександр Петров і Руслан Боширов, а також паспорти громадян Молдови на ім’я Ніколай Попа і Таджикистану на ім’я Руслан Табаров.

У Росії на ці події вже відреагувала речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Вона відповіла на них, як її цитують російські засоби інформації, короткою фразою без подальших подробиць: «Празі добре відомо, що настане слідом за такими фокусами».

А неназване російське «дипломатичне джерело», яке цитують російські агентства, заявляє, що, мовляв, Чехія вочевидь «вирішила ліквідувати своє посольство в Москві» – натякаючи на вислання на знак помсти аналогічної групи чеських дипломатів.

Інша версія вибуху 2014 року, про яку теж пишуть чеські засоби інформації, полягає в тому, що підірвані озброєння, чи частина їх, могли також призначатися для опозиційних сил у Сирії – проти яких там воює Росія на боці авторитарного режиму президента Башара аль-Асада.

Вибухи на складі озброєнь у місцевості Врбетіце на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року. Внаслідок першого з вибухів дві людини загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Фірма, яка була оператором цих складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.