Отруєння в Болгарії: агенти ГРУ зафіксовані поблизу бізнесмена Ґебрева – прокуратура

Прокуратура Болгарії підтвердила, що в день отруєння болгарського підприємця Еміліана Ґебрева поблизу його офісу були помічені співробітники російського ГРУ. Раніше про це повідомляли The Insider і Bellingcat, пише російська служба Радіо Свобода.

28 квітня 2015 року Еміліан Ґебрев під час прийому, влаштованого для партнерів, відчув нездужання і через кілька хвилин знепритомнів. Колеги викликали лікарів і доставили Ґебрева до лікарні. Приблизно в той же час схожі симптоми нездужання з'явилися у його сина, який перебував в іншій частині міста. Ознаки отруєння були відзначені і в директора компанії, який теж перебував далеко. Але була обставина, спільна для трьох: за кілька годин до прийому, вранці того ж дня, вони перебували в одному місці – в своєму офісі в будівлі готелю «Орбіта» в Софії.

Пізніше, вже в 2019 році, слідчі ідентифікували на відеозаписах з камер на парковці готелю офіцера ГРУ Дениса Сергєєва (оперативне ім’я «Сергій Федотов»). Це був той же Сергєєв, який прибув до Британії разом з «Бошировим» і «Петровим» у день отруєння Скрипалів 4 березня 2018 року.

Висновки болгарської прокуратури збігаються з висновками розслідування, яке провели спільно The Insider, Bellingcat і Der Spiegel. У ньому вдалося встановити справжні та оперативні імена всіх росіян, які брали участь у цій операції, а також дізнатися обставини і можливі мотиви замаху. Раніше The Insider вже писав про причетність співробітників ГРУ до отруєння нервово-паралітичною речовиною болгарського підприємця Еміліана Ґебрева.

Еміліан Ґебрев є фахівцем із торгівлі зброєю, він був госпіталізований з важким отруєнням 28 квітня 2015 року. Того ж дня Федотов поїхав із Болгарії і вилетів зі Стамбула до Москви. В аналізах Ґебрева знайшли сліди речовин, характерних для отруєння нервово-паралітичним препаратом типу «Новачок». Такою же речовиною були отруєні Скрипалі.

Після повідомлення британської преси, що Федотова підозрюють в причетності до отруєння в Солсбері, влада Болгарії вирішили відновити розслідування отруєння Ґебрева. Він, як і Скрипалі, вижив після замаху.