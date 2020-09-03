The Insider: зразки аналізів отруєного схожою на «Новачок» речовиною Ґебрева зникли з фінської лабораторії

Зразки аналізів болгарського торговця зброєю Еміліана Ґебрева, ймовірно, отруєного нервово-паралітичною речовиною, схожою на російський «Новачок», зникли з фінської лабораторії VERIFIN – пишуть у спільному розслідуванні видання The Insider і група Bellingcat.

Перші дослідження фінської лабораторії показали, що Ґебрева намагалися отруїти бойовою отруйною фосфорорганічною речовиною. Вона заборонена як хімічна зброя.

Після отруєння в березні 2018 року в британському Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії стало ясно, що цією речовиною може бути розроблений в СРСР «Новачок».

Для того, щоб довести отруєння Ґебрева «Новачком», необхідно провести нові тести з його зразками. Однак лабораторія не змогла ні повернути їх, ні сказати, куди вони зникли, йдеться в публікації The Insider.

Замах на Ґебрева стався в кінці квітня 2015 року. Через два місяці зразки аналізів відправили в VERIFIN – одну з п’яти лабораторій в Європі, акредитованих Організацією із заборони хімічної зброї.

Лабораторія повинна була зберігати матеріали протягом п’яти років – до 18 червня 2020 року.

Після замаху у Великій Британії на Скрипаля Ґебрев припустив, що проти нього використовували таку ж отруйну речовину. З лютого 2019 року підприємець почав контактувати з фінською лабораторією з проханням продовжити термін зберігання біоматеріалів у зв’язку з продовженням слідства. Листи Ґебрева є в розпорядженні The Insider.

Відповіді на прохання про продовження термінів зберігання бізнесмен так і не отримав.

1 вересня 2020 року прокуратура Болгарії повідомила, що зупинила розслідування замаху на Ґебрева. В іншому випадку спливли б визначені для слідства терміни і справу довелося б закрити.

Згідно з даними слідства, підозрюваними в замаху на Ґебрева є росіяни Сергій Федотов, Сергій Павлов та Георгій Горшков. За твердженням групи розслідувачів Bellingcat, під цими іменами можуть ховатися офіцери російської військової розвідки – генерал-майор Денис Сергєєв, Сергій Лютенко і Петро Борисов.

The Insider публікує відео, на якому, ймовірно, Денис Сергєєв наносить якусь речовину на ручки автомобіля Ґебрева на підземному пакінгу.

Сергєєв згодом міг брати участь у замаху на колишнього начальника кадрової служби ГРУ Сергія Скрипаля, припускають розслідувачі.

Після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального його лікарі з берлінської клініки «Шаріте» запитували у болгарських колег зразки аналізів Ґебрева. Про отримання відповіді з Болгарії поки що невідомо.

Москва свою причетність до можливих отруєнь бойовими хімічними речовинами завжди відкидала.