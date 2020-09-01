У Болгарії припинили розслідування отруєння бізнесмена речовиною, схожою на «Новачок»

Прокуратура Болгарії припинила розслідування замаху на бізнесмена Еміліана Ґебрева, імовірно, отруєного нервово-паралітичною речовиною, схожою на російський «Новачок». Причина такого рішення не називається, проте воно могло бути ухвалене через відмову Москви допомагати розслідуванню.

Ґебрев – торговець зброєю, замах на нього стався в 2015 році. Згідно з даними слідства, підозрюваними в замаху є росіяни Сергій Федотов, Сергій Павлов та Георгій Горшков. За твердженням групи розслідувачів Bellingcat, під цими іменами можуть ховатися офіцери російської військової розвідки – генерал-майор Денис Сергєєв, Сергій Лютенко і Петро Борисов. Сергєєв згодом міг брати участь в замаху на колишнього начальника кадрової служби ГРУ Сергія Скрипаля, припускають розслідувачі.

У постанові про припинення розслідування прокуратура посилається на дві статті Кримінально-процесуального кодексу Болгарії, розповів Ґебрев болгарській службі Радіо Свобода. Одна передбачає призупинення в розслідуванні, якщо у слідства немає доступу до підозрюваних, що може перешкодити встановленню істини. Інша вказує на очікування правової допомоги від інших країн. Росія її слідству не надає.

У відкритому листі, оприлюдненому наприкінці липня, Ґебрев заявив, що розслідування його справи навмисне гальмується. Він вважає, що слідство побоюється «геополітичних наслідків» розслідування.

Речник генерального прокурора Болгарії Сійка Мілєва заявила Радіо Свобода, що тимчасове припинення розслідування не означає його завершення.