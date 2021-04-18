Віцепрем’єр Чехії обговорить справу про вибухи в 2014-му на зустрічі Ради голів МЗС Євросоюзу

Міністр закордонних справ Чехії Ян Гамачек планує порушити питання вибухів у Врбєтіце 2014 року на засіданні Ради голів МЗС країн Європейського союзу. Про це він повідомив 18 квітня у твітері.
«Я дав вказівки нашим послам у Євросоюзі і НАТО інформувати наших союзників про справу Врбєтіце. Про це я також поговорю на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок», – написав Гамачек.
У понеділок 19 квітня планується засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу, в якому має взяти участь також голова МЗС України Дмитро Кулеба.
Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш і перший віцепрем’єр уряду Ян Гамачек 17 квітня заявили, що 18 дипломатів посольства Росії в Чеській Республіці були ідентифіковані як представники російських спецслужб. 18 російських дипломатів мають покинути Чехію у найближчі 48 годин.
Зокрема, за словами Бабіша, російські дипломати причетні до вибухів складів із боєприпасами в селищі Врбєтіце, які сталися в жовтні й грудні 2014 року. Тоді під час вибухів загинуло двоє людей.
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У Росії натомість заявили, що для висилки її дипломатів «немає реальних причин».
Вибухи на складах боєприпасів у місцевості Врбетіце на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року. Внаслідок першого з вибухів дві людини загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Фірма, яка була оператором цих складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.
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