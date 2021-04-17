Росія оголосила про заборону в’їзду директору ФБР, голові Нацрозвідки і ще кільком посадовцям США

Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що закрило в’їзд у країну для кількох чинних і колишніх американських високопосадовців, серед яких є керівники силових відомств.

В оприлюдненому ввечері 16 квітня списку – вісім осіб:

директор ФБР Крістофер Рей,

директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс,

міністр юстиції США Меррік Гарланд,

директор Федерального бюро в’язниць Майкл Карвахаль,

міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас,

радниця президента з внутрішньої політики, колишня представниця США в ООН Сьюзан Райс,

колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон,

колишній директор ЦРУ Роберт Вулсі.

Рішення, як заявили у МЗС Росії, ухвалили «у відповідь на останні санкції Вашингтона» і «за причетність до реалізації антиросійського курсу».

Перед цим міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва висилає 10 американських дипломатів, а помічник президента Юрій Ушаков рекомендував послу США Джону Саллівану «повернутися до Вашингтона для консультацій».

Тоді ж Лавров пообіцяв опублікувати список чиновників, «які представляють керівні структури вашингтонської адміністрації», і пообіцяв, що вони будуть внесені у санкційний список.

15 квітня США оголосили про розширення санкцій проти Росії.



Міністерство фінансів США включило до списку санкцій першого заступника голови адміністрації президента Росії Олексія Громова, а також осіб і компанії, пов’язані з бізнесменом Євгеном Пригожиним. Всього 32 фізичних та юридичних осіб.

Зі США також вирішили вислати 10 російських дипломатів, які працювали в консульстві у Вашингтоні.