Байден говорив із Путіним про Навального – посол США в Росії

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з Володимиром Путіним згадував про замах на російського опозиційного політика Олексія Навального. Про це, як повідомляє російська служба Радіо Свобода, йдеться в заяві посла США в Росії Джона Саллівана, оприлюдненій 16 квітня. Раніше Білий дім і Кремль не повідомляли, що питання Навального обговорювалося главами двох держав. На початку літа Вашингтон планує розширити санкції за отруєння опозиціонера.

Подробиці частини розмови про Навального в заяві посла не наводяться. «Президент Байден висловив нашу серйозну стурбованість з приводу зловмисних дій Росії, включно із застосуванням хімічної зброї при отруєнні Навального», – йдеться в заяві посла. Згадані й інші проблемні питання у відносинах, через які Вашингтон 15 квітня запровадив новий пакет санкцій проти Росії.

Розмова Байдена з Путіним відбулася 13 квітня. Згідно із заявою Кремля, розмова відбулася з ініціативи американської сторони. Байден у спеціальному зверненні 15 квітня розповів, що «був відвертий» із Путіним і попередив його про готовність до подальших дій у разі, якщо Росія продовжить спроби втручання в американську демократію.

На початку лютого президент США вимагав звільнити Навального. 26 січня, під час першої розмови з Путіним після вступу на нову посаду, Байден також говорив із російським президентом про опозиціонера.

Покарання за замах на Навального не було включене у запроваджені 15 квітня проти Росії санкції, хоча така пропозиція згадувалася в пропозиції групи сенаторів, які закликали покарати Росію за зловмисну діяльність. Однак заходи за застосування хімічної бойової отруйної речовини ухвалені в двох інших пакетах санкцій.

Американське законодавство зобов’язує президента розширити пакет обмежень проти Москви через отруєння Навального на початку літа. Це необхідно буде зробити, якщо Москва не визнає факту застосування хімічної зброї і не пустить до себе міжнародну інспекцію для контролю за ситуацією. Російська влада існування і застосування «Новачка» заперечує.