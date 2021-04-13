Юлія Навальна відвідала чоловіка у колонії: каже, що він ледве говорить

Дружина Олексія Навального Юлія відвідала чоловіка в колонії №2 міста Покров у Володимирській області Росії, де політик відбуває термін ув’язнення.

Після побачення, яке проходило за допомогою телефону через скло, Юлія Навальна написала у своєму інстаграмі, що її чоловік схуднув до 76 кілограмів при зрості у 190 сантиметрів. Вона додала, що Навальному «важко говорити» і що він «час від часу кладе трубку і лягає на стіл, щоб перепочити».

Юлія Навальна додала, що цивільного лікаря до чоловіка так і не пускають.

Олексія Навального відправили до колонії після рішення Симоновського суду Москви від 2 лютого у справі «Ів Роше» 2013 року. Опозиціонер повинен буде провести в ув’язненні близько двох із половиною років.

Навальний скаржиться на погіршення стану здоров’я. 31 березня він оголосив голодування з вимогою допустити до нього лікаря. Лікарі в колонії виявили у нього на МРТ дві грижі. Раніше Навального перевели в тюремну медсанчастину через «симптоми гострого респіраторного захворювання».

Політик повідомив через своїх адвокатів, що троє з 15 осіб у його загоні шпиталізовані з туберкульозом. У самого Навального тюремні лікарі зафіксували високу температуру і сильний кашель.

Його особистий лікар, голова «Альянсу лікарів» Анастасія Васильєва та його адвокати наполягають, що політик не отримує адекватної медичної допомоги. Федеральна служба з виконання покарань стверджує, що політику надають необхідну допомогу.

Російський опозиціонер Навальний і Україна Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський». Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою. Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари. Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний». Читайте також: «Вражений бацилою російського шовінізму». Українські оглядачі про затримання Навального​ У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій. При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.