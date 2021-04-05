Навальний повідомив, що в його загоні у колонії туберкульоз, а в нього – температура 38,1 і кашель

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який відбуває термін ув’язнення в колонії у Володимирській області Росії, повідомив через своїх адвокатів, що троє з 15 осіб у його загоні госпіталізовані з туберкульозом. У самого Навального тюремні лікарі зафіксували температуру 38,1 і сильний кашель.

Політик підкреслив, що в репортажах про колонію №2 міста Покрова, які показують по федеральних телеканалах Росії і, згідно з якими, він сидить в ідеальних умовах і «їжею, як в ресторані», немає «ні слова правди». «Будь-який ув’язнений молить Бога, щоб сюди не потрапити, всередині антисанітарія, туберкульоз, відсутність ліків», – стверджує опозиціонер.

Також, за його словами, ув’язненим у колонії майже не дають ніякої білкової їжі, а годують, в основному, кашею «типу клей» і перемерзлою картоплею. Навальний при цьому зазначив, що сам він продовжує голодування з вимогою допустити до нього цивільного лікаря.

2 лютого Симоновський суд Москви відправив Олексія Навального в колонію у кримінальній справі «Ів Роше» 2013 року, яку Європейський суд із прав людини визнав неправомірною. Опозиціонер повинен буде провести в ув’язненні близько двох з половиною років.

Через півтора місяці адвокати Навального заявили про різке погіршення стану його здоров’я. За їхніми словами, в ув’язненні опозиціонер відчуває сильні болі в спині, крім того, у нього віднімається нога. При цьому Навальний передав адвокатам, що не отримує належної медичної допомоги, адміністрація колонії ніяк не реагує на його скарги і на прохання дозволити огляд цивільним фахівцем, а з ліків йому виписали тільки ібупрофен. Політик також скаржився на те, що тюремні лікарі не повідомляють йому діагноз і результати МРТ.

У відповідь на це в пресслужбі управління Федеральної служби виконання покарань по Володимирській області Росії заявили, що Навальний пройшов медичне обстеження в колонії, за результатами якого стан його здоров’я визнано «стабільним» і «задовільним».

31 березня Олексій Навальний оголосив голодування з вимогою «виконати закон» і пустити до нього «запрошеного лікаря». Опозиціонер зазначив, що замість медичної допомоги його катують «позбавленням сну», тобто «будять вісім разів за ніч», і що інших методів боротьби, крім оголошення голодування, в колонії немає.

Команда Олексія Навального анонсувала великий весняний мітинг за його звільнення.